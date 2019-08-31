Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отсрочить штрафы за нерастаможенные "евробляхи". Президентский законопроект был зарегистрирован в парламенте 29 августа, а 30 августа с поручением подготовить передан на рассмотрение руководства.

Текст соответствующего документа №1030 появился на сайте Верховной Рады 30 августа.

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Итак, срок, в течение которого владельцы автомобилей на Еврономер могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов, предлагается увеличить на 90 дней – с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100-процентным ставкам акцизного сбора.

Стоит отметить, что с 22 августа, согласно ранее принятому закону, вступила в силу норма о жестких штрафных санкциях для владельцев "евроблях", которые не успели растаможить свое транспортное средство. Отныне штрафы стали значительно больше.

- 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

- 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

- 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

По предварительным оценкам, в Украине остается более 300 тысяч транспортных средств на еврономерах. Всем им грозят штрафы до 170 тысяч гривен и конфискация.



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