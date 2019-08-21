Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей

С 22 августа вступят в силу новые штрафы за превышение срока пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины. Как будут штрафовать водителей, что может изменить Верховная Рада на первом заседании – читайте в нашем материале.

Какие будут штрафы?

Изменения в августе касаются исключительно штрафов за превышение срока пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины и других связанных с этим нарушений.

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Отныне штрафы будут значительно больше.

– 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

– 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

– 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

Также если такое временно ввезенное авто владелец передаст другому лицу, или будет использовать личный транспорт в коммерческих целях – это еще 34 тысячи гривен штрафа.

Кто имеет право штрафовать "евробляхеров"?

В комментарии 24 каналу юрист рассказал, что 22 августа патрульная полиция имеет право останавливать авто на иностранной регистрации и проверять, растаможена ли уже "евробляха".

Стоит заметить, что полиция не имеет право составлять протоколы о нарушениях. Фактически это может делать только таможня, которая и будет передавать все данные в суд,

– пояснил юрист.

Однако у Нацполиции до сих пор нет базы данных относительно автомобилей на иностранной регистрации.

Единственное, что может сделать полиция – это позвонить в таможню и уточнить информацию по остановленному автомобилю,

– добавил юрист.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Билошицкий Алексей в комментарии 24 каналу сказал, что пока нет утвержденного приказа о совместной деятельности Нацполиции и ГФС. Кроме того, сейчас тестируют техническую базу данных автомобилей на иностранной регистрации.

Интересно, что без базы данных полиция не может работать и останавливать автомобили, хотя закон начинает действовать уже завтра, 22 августа. Сколько времени нужно, чтобы урегулировать всю эту процедуру, полицейский сказать не смог.

Билошицкий Алексей заметил, что возникли проблемы при разработке базы.

Какой законопроект инициировал Зеленский?

Президент Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах до конца 2019 года. Однако соответствующее решение может принять только Верховная Рада, которая впервые будет заседать 29 августа.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что "уже в ближайшее время этот неотложный законопроект будет одобрен". Будет создана рабочая группа, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок и четкие, прозрачные и понятные правила растаможивания автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении, которые находятся или будут ввезены на таможенную территорию государства. Рабочую группу будет возглавлять Владислав Криклий.

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Если закон отсрочат, то что будет уже с выписанными штрафам?

Юрист объясняет, что все зависит от закона, который примет Верховная Рада на заседании.

В то же время, если Рада примет закон, который смягчит или отменит ответственность, то производство по таким делам подлежит закрытию. То есть "евробляхеры" не будут платить штрафы,

– сказал юрист.

Однако, если Рада просто отсрочит закон, то те, кто штрафы получил, будут обязаны их заплатить.

По общему правилу закон не имеет обратной силы, а потому правонарушения, которые будут зафиксированы с момента вступления в законную силу новых штрафов будут переданы в суд,

– подчеркнул юрист.

Эксперт также отметил, что "отсрочка" поправок невозможна, потому что закон вступит в силу уже на момент заседания Верховной Рады. Согласно законодательству изменить дату вступления в законную силы невозможно относительно того закона, который уже вступил в действие.

Тем временем, представители организации "Авто Евро Сила" предлагают не ездить на автомобилях на иностранной регистрации в ближайшее время.



Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала