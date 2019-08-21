Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв

З 22 серпня набудуть чинності нові штрафи за перевищення терміну перебування нерозмитнених авто на території України. Як штрафуватимуть водіїв, що може змінити Верховна Рада на першому засіданні – читайте у нашому матеріалі.

Які будуть штрафи?

Зміни у серпні стосуються виключно штрафів за перевищення терміну перебування нерозмитнених автомобілів на території України та інших, пов'язаних із цим, порушень.

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Відтепер штрафи будуть значно більшими.

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

Також якщо таке тимчасово ввезене авто власник передасть іншій особі, або використовуватиме особистий транспорт у комерційних цілях – це ще 34 тисячі гривень штрафу.

Хто має право штрафувати "євробляхерів"?

У коментарі 24 каналу юрист розповів, що від 22 серпня патрульна поліція має право зупиняти авто на іноземній реєстрації та перевіряти, чи "євробляха" уже розмитнена.

Варто зауважити, що поліція не має право складати протоколи про порушення. Фактично це може робити лише митниця, яка і передаватиме усі дані до суду,

– пояснив юрист.

Однак у Нацполіції досі немає бази даних щодо автомобілів на іноземній реєстрації.

Єдине, що може зробити поліція – це зателефонувати до митниці та уточнити інформацію по зупиненому автомобілі,

– додав юрист.

Наразі немає затвердженого наказу про спільну діяльність між Нацполіцією та ДФС.

Який законопроект ініціював Зеленський?

Президент Зеленський ініціював законопроект, який відтермінує штрафи для власників нерозмитнених автомобілів на європейських номерах до кінця 2019 року. Однак відповідне рішення може прийняти лише Верховна Рада, яка вперше засідатиме 29 серпня.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк уже повідомив, що "вже найближчим часом цей невідкладний законопроект буде схвалено". Буде створено робочу групу, яка за час відтермінування санкцій має розробити "новий законопроект, що врегулює порядок та чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів, як нових так і вживаних, які знаходяться чи будуть ввезені на митну територію держави. Робочу групу очолюватиме Владислав Криклій.

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Якщо закон відтермінують, то що буде уже з виписаними штрафам?

Юрист пояснює, що все залежить від закону, який прийме Верховна Рада на засіданні.

Водночас, якщо Рада прийме закон, який пом'якшить чи скасує відповідальність, то провадження у таких справах підлягатиме закриттю. Тобто "євробляхери" не платитимуть штрафи,

– сказав юрист.

Однак, якщо Рада просто відтермінує закон, то ті, хто штрафи отримав, будуть зобов’язані їх заплатити.

За загальним правилом закон не має зворотньої сили, а тому правопорушення, які будуть зафіксовані з моменту набрання законної сили нових штрафів будуть передані до суду,

– наголосив юрист.

Експерт також зауважив, що "відтермінування" поправок є неможливим, бо закон набере чинності уже на момент засідання Верховної Ради. Відповідно до законодавства змінити дату "набрання законної" сили неможливо щодо того закону, який вже вступив в дію.

Тим часом, представники оранізації "Авто Євро Сила" пропонують не їздити на автомобілях на іноземній реєстрації найближчим часом.



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу