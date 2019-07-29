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      Зміни у серпні: нові ціни на газ та штрафи за єврономери

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      Що зміниться у серпні 2019 – ціни на газ та електроенергію 2019
      Газ, електроенергія, штрафи за "євробляхи", нові мита і тарифи у серпні / 24 канал

      Серпень обіцяє нові ціни на газ та електроенергію. Також почне діяти закон про ековиробництво та стануть чинними збільшені штрафи за прострочення транзиту авто на іноземних номерах.

      Які ще новації чекають на українців з серпня – розбирався 24 канал.

      Подешевшає газ

      З 1 серпня кінцева ціна газу для населення знизиться на 5,5% і становитиме 5568 гривень за тисячу кубометрів разом з ПДВ.

      Так само з 1 серпня подешевшає газ і для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання – на 7,2-7,5%, порівняно з липнем. "Нафтогаз" пропонує його за ціною 4 640 – 5 204 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування). Точна ціна залежатиме від обсягів закупівлі та умов оплати.

      Читайте також: "Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"

      Новий тариф на розподіл електроенергії

      З 1 серпня також вступають в силу нові тарифи на послуги розподілу та передачі електричної енергії, і вони на 10% менші за попередні. І це означає зменшення кінцевої вартості електричної енергії для непобутових споживачів, пояснили у НКРЕКП.

      Почне діяти закон про ековиробництво

      Закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" запрацює з 2 серпня.

      Що він змінить: введе обов’язкову реєстрацію насіння й виробників органічного насіння та садивного матеріалу; введе маркування органічної продукції; створить Єдиний реєстр виробників органічної продукції; контролюючі органи перевірятимуть виробників органіки, а штрафи за відсутність українського сертифіката складуть від 19 тисяч гривень (для фізосіб-підприємців) до 30 тисяч (для юросіб).

      Зростуть штрафи за "євробляхи"

      З 22 серпня до власників авто, які перевищили строк тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення, почнуть застосовувати санкції.

      За прострочку від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. Понад 30 діб – 170 тисяч або конфіскація таких авто.

      Якщо таке тимчасово ввезене авто передали іншій особі, або таке ТЗ використовували у комерційних цілях – штраф ще 34 тисячі гривень.

      Детальніше читайте в нашій публікації: Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати

      Нові мита і ціни на пальне

      З 1 серпня запрацює ухвалена Кабміном постанова щодо спеціальних мит на імпорт із Росії дизельного пального і скрапленого газу. На дизельне пальне мито становитиме 3,75% вартості з 1 серпня по 1 жовтня та 4% з 1 жовтня, на скраплений газ, відповідно, – 1,75% та 3%.

      На думку експертів, на практиці це означатиме, що дизель і скраплений газ можуть подорожчати на 10%. Автомобільне пальне – на 20-40 копійок за літр.

      Нацгвардія патрулюватиме громадський порядок

      З 1 серпня патрулі Нацгвардії нестимуть пішу патрульну службу. Патрулюватимуть 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут. В таких патрулях буде задіяно близько 2 тисяч військовослужбовців. Підпорядковуватимуться вони керівнику органу Нацполіції, на території обслуговування якого несуть службу.

      Ці патрулі посилять поліцію, зокрема, в місцях масового скупчення людей та в районах зі складною оперативною обстановкою.

      патрулі

      Зміни в отриманні ЕЦП

      Із 1 серпня отримати електронні довірчі послуги можна буде лише на захищені носії ключової інформації. Згенеровані раніше ключі діятимуть до кінця строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

      Перейти з незахищеного на захищений носій можна за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.

      Хто продає захищені носії ключової інформації – список за посиланням тут.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Нацгвардія Поліція Статті Публікації Гроші Електроенергія Тарифи на газ Ринок електроенергії Авто на єврономерах Штрафи
      Джерело: 24 канал
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