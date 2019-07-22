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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Україні знову подешевшає газ: коли і для кого

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      "Нафтогаз" з 1 серпня знижує ціни на газ для промисловості
      "Нафтогаз" з 1 серпня знижує ціни на газ для промисловості / Фото 24 каналу

      В Україні з 1 серпня мінімальна ціна на природний газ для промислових компаній знизиться на 7,5% у порівнянні з липнем. Відтак за одну тисячу кубометрів доведеться платити 5568 гривень, замість 6020 гривень.

      Як повідомили у "Нафтогазі", ціна тисячі кубометрів газу для промисловості знизиться на 450 гривень.

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      При цьому максимальна ціна за тисячу кубометрів газу для промислових споживачів з 1 серпня буде знижена на 7,2% – з 6727,2 гривні до 6244,8 гривні.

      Оновлена ціна газу буде актуальною для тих компаній, які купують газ у "Нафтогазу" на умовах передплати та не мають боргів перед компанією.

      Зауважимо, зниження цін на газ для промисловості свідчить, що для населення вони також будуть падати у наступні місяці.

      Як змінювалась ціна на газ для українців? У червні "Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на 11,8% – до 5 тисяч 553 гривень за тисячу кубометрів.

      У липні ціну на газ знову знизили – до 4 тисяч 905 гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Це на 648 гривень або на 11,7% менше у порівнянні з ціною газу в червні.

      Проте, кінцева вартість газу в різних регіонах України може бути різною. Адже ціна залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. 

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Ціни Газ Тарифи на газ Нафтогаз
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