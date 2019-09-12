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      Приглядав собі яхту: ще одного нардепа спіймали на гарячому під час засідання Ради – відео

      751 Читать новость на русском
      Юрій Шаповалов
      Юрій Шаповалов / kg.ua

      Замість того, щоб займатися законотворчістю нардеп Юрій Шаповалов під час засідання парламенту планував своє дозвілля. Політик вибирав собі яхту для майбутнього круїзу.

      На гарячому народного обранця спіймав блогер Всеволод Філімоненко. У своєму фейсбук він оприлюднив відео, на якому видно, як Шаповалов під час роботи розглядає у телефоні пропозиції про оренду яхт для здійснення круїзу.

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      Новообраний нардеп Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу на засіданні Ради. Вартість послуги досягала 12 тисяч доларів,
      – написав блогер.

      Він також іронізував, що таке відношення до відпочинку підкреслює робочий характер парламентаря.

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      Що відомо про Юрія Шаповалова? Був депутатом Ради 7 і 8 скликань. У першому випадку – входив до фракції "Партії Регіонів". Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення держслужбовців.

      У липні 2019 року як самовисуванець був обраний народним депутатом по 146-му мажоритарному округу (більша частина Кременчука, що на Полтавщині).

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      Теги: Новини України Курйозні новини Верховна Рада Гроші
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