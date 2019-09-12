Приглядав собі яхту: ще одного нардепа спіймали на гарячому під час засідання Ради – відео

Замість того, щоб займатися законотворчістю нардеп Юрій Шаповалов під час засідання парламенту планував своє дозвілля. Політик вибирав собі яхту для майбутнього круїзу.

На гарячому народного обранця спіймав блогер Всеволод Філімоненко. У своєму фейсбук він оприлюднив відео, на якому видно, як Шаповалов під час роботи розглядає у телефоні пропозиції про оренду яхт для здійснення круїзу.

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Новообраний нардеп Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу на засіданні Ради. Вартість послуги досягала 12 тисяч доларів,

– написав блогер.

Він також іронізував, що таке відношення до відпочинку підкреслює робочий характер парламентаря.

Депутат Шаповалов під час засідання Ради обирає собі яхту: відео

Що відомо про Юрія Шаповалова? Був депутатом Ради 7 і 8 скликань. У першому випадку – входив до фракції "Партії Регіонів". Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення держслужбовців.



У липні 2019 року як самовисуванець був обраний народним депутатом по 146-му мажоритарному округу (більша частина Кременчука, що на Полтавщині).

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