Савченко з'явилась в Раду і закинула на стіл брудні ноги: промовисте фото

Колишня народна депутатка Надія Савченко знову потрапила у скандал через свою дивну поведінку. Вона прийшла у Верховну Раду, роззулася й закинула немиті ноги на стіл.

Попри те, що Савченко вже не є депутаткою, 10 вересня вона вирішила прийти до парламенту. Там її підловив фотограф Ян Доброносов, який і зробив промовисту світлину.

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Перерва. Надія не депутат! Сьогодні вона відвідувач,

– написав Доброносов під фото.

На опублікованій світлині видно, як Савченко закинула ноги на стіл в кулуарах Ради. На її стопах чітко видно сліди бруду.

Окрім того, поруч з Савченко на столі лежить пачка сигарет і пластиковий стакан з водою. Сама колишня нардепка щось розглядала у телефоні.

Така поведінка політикині неабияк обурила та шокувала користувачів мережі. Вони не розуміють, навіщо Савченко взагалі прийшла у парламент і чому так зухвало поводиться.

"Вона босоніж ходить чи ноги не миє?", "Що вона там робить зараз?", "Честер, так честер", "Чому вона туди приперлась взагалі?", "Горілка в склянці?", "Надя шукає роботу", " Гени – не мікроби, не виводяться", "Краще б не знімала взуття", "Ви не зрозуміли, вона по ходу боса вибирала картоплю", – пишуть юзери.

У які скандали потрапляла Савченко і чим це закінчилося? Проти Надії Савченко була відкрита кримінальна справа за статтею "тероризм". Її звинувачують у плануванні серії терактів в урядовому кварталі, спрямованих на повалення конституційного ладу. Зокрема, підозрюють у тому, що вона разом з колишнім переговірником з обміну полоненими Володимиром Рубаном планувала підірвати Верховну Раду.



Рубана затримали, коли він перевозив з окупованої території на підконтрольну Україну чималий арсенал зброї. За даними ГПУ, за допомогою цієї зброї Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема тодішнього президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова.



Серед планів, за даними слідства, були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



Савченко та Рубан цілий рік перебували під арештом. У ніч на 16 квітня суд звільнив їх з-під варти, але судовий процес у її справі триває.