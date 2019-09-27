Парламентский быт: депутаты показали условия, в которых работают – фото, видео

Уже почти месяц новые народные депутаты ходят в сессионный зал. Иногда проводят под куполом по 17 часов подряд и жалуются: работать некомфортно. Впечатлениями о парламентском быте депутаты-новички поделились с журналистами 24 канала.

"Перерождение "совка" какого-то", – так описала свои условия труда в парламенте Александра Устинова с "Голоса". А вот депутат Гео Лерос от "Слуги народа" отметил, что энергетика под куполом – однозначно странная.

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По просьбе журналистов народные избранники эксклюзивно сняли свои рабочие места. Турбоскорость принятия законов нардепам приходится развивать на креслах, которые, по их словам, очень неудобные.

Устиновой они напомнили школьный актовый зал – для того, чтобы кому-то выйти, всем депутатам надо встать. "Они очень жесткие, сидеть целый день или 17 часов подряд – болит спина. Столы для работы тоже очень маленькие. Даже маленький ноутбук – уже неудобно", – отметила депутат.



Нардепы жалуются на тесные и жесткие кресла

Депутаты жалуются, что сессионный зал Рады просто не рассчитан на длительную работу: в зале даже нет розеток. Подзарядиться можно разве в кулуарах.

На обоих этажах стоят кулеры с питьевой водой. Неподалеку журналисты ожидают официального выхода депутатов и сохраняют свои камеры. Все, что снимает камера официального телеканала Рада, транслируют в коридоре на телевизоре в устаревшем формате 3:4.



В парламенте есть две зоны для брифингов



Старенький телевизор в Верховной Раде

А вот чего хватает с головой – это бумаги. К работе он-лайн Рада не приспособлена. Поэтому напечатанные законопроекты в зал работники аппарата носят буквально килограммами.

Бешеная скорость работы Рады здоровому сну не способствует. "Три часа спал, для того чтобы подготовиться. Я все-таки хочу все законопроекты прочитать", – рассказал Александр Качура, народный депутат от "Слуги народа".

Заседания в новой Раде часто длятся до глубокой ночи, иногда нет времени и выйти в столовую. Парламентский буфет снимать нельзя, но журналисты 24 канала немного "пошпионили" за его клиентами. Бестселлеры – бутерброды с красной рыбой и компот.



Цены в столовой Верховной Рады / Инфографика 24 канала

Александра Устинова утверждает, дешевое меню Верховной Рады – на самом деле миф.

Не знаю, как депутат может позволить себе нормально питаться в той столовке. Нормальный обед стоит примерно 200 гривен,

– отметила депутат.

Чего в здании под куполом точно хватает, так это пафосного декора – люстры, ковры, лепнина.



И нтерьер парламента

Неравнодушные к искусству нардепы уже успели оценить дизайн карточек для голосования.

Это первое, что бросилось в глаза. В этих карточек ужасный дизайн. Не понимаю, кто это делал и для чего это делать,

– отметил Гео Лерос.

Впрочем, как уверяют народные избранники – условия не помешают их работе. Рада вошла в турборежим и ближайшие полторы недели планирует работать фактически без передышки.