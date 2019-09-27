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      Парламентский быт: депутаты показали условия, в которых работают – фото, видео

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      Уже почти месяц новые народные депутаты ходят в сессионный зал. Иногда проводят под куполом по 17 часов подряд и жалуются: работать некомфортно. Впечатлениями о парламентском быте депутаты-новички поделились с журналистами 24 канала.

      "Перерождение "совка" какого-то", – так описала свои условия труда в парламенте Александра Устинова с "Голоса". А вот депутат Гео Лерос от "Слуги народа" отметил, что энергетика под куполом – однозначно странная.

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      По просьбе журналистов народные избранники эксклюзивно сняли свои рабочие места. Турбоскорость принятия законов нардепам приходится развивать на креслах, которые, по их словам, очень неудобные.

      Устиновой они напомнили школьный актовый зал – для того, чтобы кому-то выйти, всем депутатам надо встать. "Они очень жесткие, сидеть целый день или 17 часов подряд – болит спина. Столы для работы тоже очень маленькие. Даже маленький ноутбук – уже неудобно", – отметила депутат.

      Верховна Рада
      Нардепы жалуются на тесные и жесткие кресла

      Депутаты жалуются, что сессионный зал Рады просто не рассчитан на длительную работу: в зале даже нет розеток. Подзарядиться можно разве в кулуарах.

      На обоих этажах стоят кулеры с питьевой водой. Неподалеку журналисты ожидают официального выхода депутатов и сохраняют свои камеры. Все, что снимает камера официального телеканала Рада, транслируют в коридоре на телевизоре в устаревшем формате 3:4.

      Верховна Рада
      В парламенте есть две зоны для брифингов

      Верховна Рада
      Старенький телевизор в Верховной Раде

      А вот чего хватает с головой – это бумаги. К работе он-лайн Рада не приспособлена. Поэтому напечатанные законопроекты в зал работники аппарата носят буквально килограммами.

      Бешеная скорость работы Рады здоровому сну не способствует. "Три часа спал, для того чтобы подготовиться. Я все-таки хочу все законопроекты прочитать", – рассказал Александр Качура, народный депутат от "Слуги народа".

      Заседания в новой Раде часто длятся до глубокой ночи, иногда нет времени и выйти в столовую. Парламентский буфет снимать нельзя, но журналисты 24 канала немного "пошпионили" за его клиентами. Бестселлеры – бутерброды с красной рыбой и компот.

      Верховна Рада
      Цены в столовой Верховной Рады / Инфографика 24 канала

      Александра Устинова утверждает, дешевое меню Верховной Рады – на самом деле миф.

      Не знаю, как депутат может позволить себе нормально питаться в той столовке. Нормальный обед стоит примерно 200 гривен,
      – отметила депутат.

      Чего в здании под куполом точно хватает, так это пафосного декора – люстры, ковры, лепнина.

      Інтер'єр парламенту
      И      нтерьер парламента

      Неравнодушные к искусству нардепы уже успели оценить дизайн карточек для голосования.

      Это первое, что бросилось в глаза. В этих карточек ужасный дизайн. Не понимаю, кто это делал и для чего это делать,
      – отметил Гео Лерос.

      Впрочем, как уверяют народные избранники – условия не помешают их работе. Рада вошла в турборежим и ближайшие полторы недели планирует работать фактически без передышки.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Слуга народа Верховная Рада Фотоновости
      Источник: 24 канал
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