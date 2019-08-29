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      Новые цены в столовой Верховной Рады: что предлагают народным избранникам

      281 Читати новину українською
      Столовая Верховной Рады
      Столовая Верховной Рады / 112 анал

      В первый день работы Верховной Рады Украины ІХ созыва начала работу столовая. Ассортимент не изменился, однако цены на еду выросли.

      Избранникам предлагают филе семги, бутерброды с лососевой икрой, кебабы и борщ. Фото с ценами опуцбликовало BBC.

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      Уже во время первого технического перерыва, который длился 20 минут, депутаты и гости первого заседания пошли перекусить.

      Согласно перечню блюд, бутерброды с лососевой икрой стоят 55 гривен. Филе семги – 174 грн 42 копейки. За борщ депутаты платят 45 гривен 67 копеек, блины из кабачков, адыгейским сыром и сметаной – 47 гривен 96 копеек, филе хека – 73 гривны 86 копеек, корейку, запеченную с шампиньонами – 83 гривны 6 копеек, бифштекс с кабачками-гриль – 74 гривны 86 копеек, язык вареный – 75 гривен 3 копейки.

      Фото из столовой Верховной Рады / 112 канал

      Цены, которые были в столовой Рады в 2018 году:

      верховна рада їдальня

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины
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