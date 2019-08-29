Нові ціни в їдальні Верховної Ради: що пропонують народним обранцям

В перший день роботи Верховної Ради України ІХ скликання розпочала роботу їдальня. Асортимент не змінився, проте ціни на їжу зросли.

Обранцям пропонують філе сьомги, бутерброди з лососевою ікрою, кебаби та борщ. Фото з цінами опуцбліковало BBC.

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Вже під час першої технічної перерви, яка тривала 20 хвилин, депутати та гості першого засідання пішли перекусити.

Згідно з переліком страв, бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 гривень. Філе сьомги – 174 гривеньн 42 копійок. За борщ депутати платять 45 гривень 67 копійок, млинці з кабачків, адигейським сиром і сметаною - 47 гривень 96 копійок., філе хека – 73 гривень 86 копійок, корейка, запечена з печерицями – 83 гривень 6 копійок, біфштекс з кабачками-гриль – 74 гривень 86 копійок, язик варений - 75 гривень 3 копійок.

Фото з їдальні Верховної Ради / 112 канал

Ціни, які були у їдальні Ради у 2018 році: