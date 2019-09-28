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      Когда Рада закончит работать в турборежиме: ответ Стефанчука

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      Турборежим Рады, говорят. подходит к концу
      Турборежим Рады, говорят. подходит к концу / nachasi.com

      Уже на следующей неделе, первой неделе октября 2019 года, Верховная Рада может завершить работу в турборежиме и начать работать в обычном режиме принятия законов.

      Об этом заявил первый заместитель председателя украинского парламента и депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" вечером 27 сентября.

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      "Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить турборежим и перейти в нормальный режим работы", сказал Стефанчук.

      При этом первый вицеспикер отметил, что президентская партия, несмотря на имеющееся большинство, не игнорирует мнения других фракций. Но нужно заметить, что коллег по парламенту о намерении работать в ускоренном режиме предупреждали заранее.

      Стефанчук
      Стефанчук подчеркнул, что о турборежим предупреждали всех депутатов / Фото Цензор.НЕТ

      Говорится о принятии пакета законопроектов, которые Президент Украины Владимир Зеленский посчитал неотложными и необходимыми для того, чтобы перезагрузить власть и запустить экономику.

      Подробнее о турборежиме Верховной Рады и о законах, которые проголосовали депутаты  в материале 24 канала.

      В частности, на следующей неделе Рада рассмотрит проекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об обличителях коррупции.

      "После этого мы перейдем в обычный режим", – добавил Стефанчук.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Слуга народа Руслан Стефанчук Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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