Когда Рада закончит работать в турборежиме: ответ Стефанчука
Уже на следующей неделе, первой неделе октября 2019 года, Верховная Рада может завершить работу в турборежиме и начать работать в обычном режиме принятия законов.
Об этом заявил первый заместитель председателя украинского парламента и депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" вечером 27 сентября.
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"Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить турборежим и перейти в нормальный режим работы", –сказал Стефанчук.
При этом первый вицеспикер отметил, что президентская партия, несмотря на имеющееся большинство, не игнорирует мнения других фракций. Но нужно заметить, что коллег по парламенту о намерении работать в ускоренном режиме предупреждали заранее.
Стефанчук подчеркнул, что о турборежим предупреждали всех депутатов / Фото Цензор.НЕТ
Говорится о принятии пакета законопроектов, которые Президент Украины Владимир Зеленский посчитал неотложными и необходимыми для того, чтобы перезагрузить власть и запустить экономику.
Подробнее о турборежиме Верховной Рады и о законах, которые проголосовали депутаты – в материале 24 канала.
В частности, на следующей неделе Рада рассмотрит проекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об обличителях коррупции.
"После этого мы перейдем в обычный режим", – добавил Стефанчук.
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