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      Зеленский хочет перезапустить судебную реформу: что настораживает в действиях президента

      Честь и НЕчесть 31 Читати новину українською

      Владимир Зеленский внес на рассмотрение законопроект о перезапуске судебной реформы. Общественные организации инициативу поддержали, однако призвали депутатов не принимать проект закона в этой редакции. Мол, там заложены опасные положения. О чем именно идет речь – рассказал эксперт Фонда DEJURE Степан Берко в программе "Честь и Нечесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым.

      Какие положительные изменения принесет этот законопроект?

      – Этот законопроект – это окно возможностей. Прежде всего, им можно воплотить хорошие вещи.

      Важно! Планы Зеленского по судебной реформе: как сделать ее эффективной

      – Основные два плюса этого законопроекта – это обновление Высшей квалификационной комиссии – органа, который фактически выбирает судей на должности. Второе – создание этической комиссии при Высшем совете правосудия, где будут международные эксперты, которые помогут очистить и ВРУ, и Высшую квалифкомиссию от нечестных судей.

      Что такое Высший совет правосудия?​
      Орган судейского управления, который должен обеспечивать независимость судебной власти, а также следить за добродетелью и профессионализмом судей.

      Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.

      – Эти вещи позволят теоретически обновить эти органы судейского самоуправления, будут очищать судебную власть от нечестных судей. По мнению общественной организации, влияние международных экспертов нужно увеличить, потому что нет доверия к органам судебного самоуправления и Совету судей.

      Как проходит слушание законопроекта в первом чтении?

      – Когда парламент принял законопроект о перезапуске судебной системы в первом чтении, каждый депутат имеет возможность в течение двух недель представить свои предложения.

      Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про перезапуск судової реформи
      Верховная Рада должна принять законопроект о перезапуске судебной реформы

      – Обычно такие серьезные законопроекты, которые привлекают внимание общества и вызывают дискуссии, фракция пытается разрабатывать свои предложения, чтобы потом их отстаивать на заседании комитета.

      – Через две недели все должны подать свои поправки, которые в дальнейшем будут рассматривать в комитете. Как правило, все происходит так, что именно секретариат комитета сам обрабатывает эти поправки и уже предлагают советы – какие поправки дельные, а какие нет.

      Чем отличается этот созыв Верховной Рады от предыдущих? Во всех комитетах преимущественно большинство имеет одна партия – "Слуга народа". Поэтому им не нужно чьих-то голосов, чтобы принять решение в комитете.

      Может ли Верховная Рада перезагрузить Высший совет правосудия?

      – Здесь вопрос несколько спорный, потому что Высшая квалифкомиссия и Высший совет правосудия – они разные по своему статусу, так как ВККС образована законом, который может сделать с ней все, что хочет – перезагрузить, изменить количество членов и тому подобное.

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      – Зато Высший совет правосудия упоминается в Конституции, срок полномочий его членов тоже определен в Конституции, поэтому есть вопрос, можно ли обычным законом прекратить его полномочия.

      Молчание Зеленского настораживает

      – Некоторые юристы отмечают, что это можно сделать только законом о внесении изменений в Конституцию. Возможно это и правильно, но здесь вопрос к президенту, который может внести такой закон на рассмотрение парламента – почему он готов обновлять ВККС и одновременно не вносит ни одного предложения по ВСП. Хотя, мы видим, что за изменения в Конституцию в этом парламенте голосуются очень легко.

      То есть это молчание со стороны президента вызывает какие-то переживания у общественности. Потому что выглядит так, что Высший совет правосудия решили пока оставить в покое и это еще больше настораживает. Потому что законопроект №1008 полностью подчиняет ВККС необновленной ВРП,
      – отметил Степан Берко.

      – То есть фактически это будет вспомогательный орган при старой ВРУ. Тогда возникает вопрос – для чего тогда его обновлять, если не будет никаких самостоятельных полномочий.

      Могут ли переквалифицировать Верховный Суд?

      – В законопроекте предлагается уменьшить количество судей Верховного Суда с 200 до 100. И фактически определить, кто из этих двухсот судей попадет в новый Верховный Суд, это должно решить ВККС.

      Верховний Суд України
      Верховный Суд Украины

      – Такое решение вызывает сомнения, так как фактически отсеивая хороших и отвергая плохих судей, может привести к тому, что в ВС попадут только лояльные к новой власти судьи. Несмотря на, что сейчас там 44 нечестных судью. Нет гарантий, что они туда не попадут.

      Читайте также: Произойдет ли перезагрузка состава Верховного суда: позиция Зеленского

      Как принятие этого законопроекта повлияет на общую ситуацию в Украине?

      – В первую очередь и ВСП и ВС, которые до недавнего времени контролировались предыдущим президентом и его политической силой, в связи с этим законом, станут подконтрольны новому президенту с его политической силой.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Судьи Новости Украины Законодательство Владимир Зеленский Честь и НЕчесть Верховная Рада Верховный суд Украины Высший совет правосудия
      Источник: 24 канал
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