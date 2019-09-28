Зеленский хочет перезапустить судебную реформу: что настораживает в действиях президента

Владимир Зеленский внес на рассмотрение законопроект о перезапуске судебной реформы. Общественные организации инициативу поддержали, однако призвали депутатов не принимать проект закона в этой редакции. Мол, там заложены опасные положения. О чем именно идет речь – рассказал эксперт Фонда DEJURE Степан Берко в программе "Честь и Нечесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым.

Какие положительные изменения принесет этот законопроект?

– Этот законопроект – это окно возможностей. Прежде всего, им можно воплотить хорошие вещи.

Важно! Планы Зеленского по судебной реформе: как сделать ее эффективной

– Основные два плюса этого законопроекта – это обновление Высшей квалификационной комиссии – органа, который фактически выбирает судей на должности. Второе – создание этической комиссии при Высшем совете правосудия, где будут международные эксперты, которые помогут очистить и ВРУ, и Высшую квалифкомиссию от нечестных судей.

Что такое Высший совет правосудия?​

Орган судейского управления, который должен обеспечивать независимость судебной власти, а также следить за добродетелью и профессионализмом судей.



Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.

– Эти вещи позволят теоретически обновить эти органы судейского самоуправления, будут очищать судебную власть от нечестных судей. По мнению общественной организации, влияние международных экспертов нужно увеличить, потому что нет доверия к органам судебного самоуправления и Совету судей.

Как проходит слушание законопроекта в первом чтении?

– Когда парламент принял законопроект о перезапуске судебной системы в первом чтении, каждый депутат имеет возможность в течение двух недель представить свои предложения.



Верховная Рада должна принять законопроект о перезапуске судебной реформы

– Обычно такие серьезные законопроекты, которые привлекают внимание общества и вызывают дискуссии, фракция пытается разрабатывать свои предложения, чтобы потом их отстаивать на заседании комитета.

– Через две недели все должны подать свои поправки, которые в дальнейшем будут рассматривать в комитете. Как правило, все происходит так, что именно секретариат комитета сам обрабатывает эти поправки и уже предлагают советы – какие поправки дельные, а какие нет.

– Чем отличается этот созыв Верховной Рады от предыдущих? Во всех комитетах преимущественно большинство имеет одна партия – "Слуга народа". Поэтому им не нужно чьих-то голосов, чтобы принять решение в комитете.

Может ли Верховная Рада перезагрузить Высший совет правосудия?

– Здесь вопрос несколько спорный, потому что Высшая квалифкомиссия и Высший совет правосудия – они разные по своему статусу, так как ВККС образована законом, который может сделать с ней все, что хочет – перезагрузить, изменить количество членов и тому подобное.

Читайте также: Законопроекты Зеленского: каких реформ ожидать в прокуратуре и в Верховном суде

– Зато Высший совет правосудия упоминается в Конституции, срок полномочий его членов тоже определен в Конституции, поэтому есть вопрос, можно ли обычным законом прекратить его полномочия.

Молчание Зеленского настораживает

– Некоторые юристы отмечают, что это можно сделать только законом о внесении изменений в Конституцию. Возможно это и правильно, но здесь вопрос к президенту, который может внести такой закон на рассмотрение парламента – почему он готов обновлять ВККС и одновременно не вносит ни одного предложения по ВСП. Хотя, мы видим, что за изменения в Конституцию в этом парламенте голосуются очень легко.

То есть это молчание со стороны президента вызывает какие-то переживания у общественности. Потому что выглядит так, что Высший совет правосудия решили пока оставить в покое и это еще больше настораживает. Потому что законопроект №1008 полностью подчиняет ВККС необновленной ВРП,

– отметил Степан Берко.

– То есть фактически это будет вспомогательный орган при старой ВРУ. Тогда возникает вопрос – для чего тогда его обновлять, если не будет никаких самостоятельных полномочий.

Могут ли переквалифицировать Верховный Суд?

– В законопроекте предлагается уменьшить количество судей Верховного Суда с 200 до 100. И фактически определить, кто из этих двухсот судей попадет в новый Верховный Суд, это должно решить ВККС.



Верховный Суд Украины

– Такое решение вызывает сомнения, так как фактически отсеивая хороших и отвергая плохих судей, может привести к тому, что в ВС попадут только лояльные к новой власти судьи. Несмотря на, что сейчас там 44 нечестных судью. Нет гарантий, что они туда не попадут.

Читайте также: Произойдет ли перезагрузка состава Верховного суда: позиция Зеленского

Как принятие этого законопроекта повлияет на общую ситуацию в Украине?

– В первую очередь и ВСП и ВС, которые до недавнего времени контролировались предыдущим президентом и его политической силой, в связи с этим законом, станут подконтрольны новому президенту с его политической силой.

Больше – смотрите в программе.