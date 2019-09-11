Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною

З першого дня роботи новообраного парламенту "слуги народу" на чолі з президентом почали демонструвати готовність до радикальних і швидких реформ. Одним з перших та невідкладних президент визначив законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Верховного Суду.

Це має виправити недоліки судової реформи Порошенка. Але усі позитиви реформи Зеленського можуть бути знівельовані черговими граблями, які заховані у поданому законопроєкті.

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На першому засіданні уряду президент Зеленський дав нищівну оцінку результатам судової реформи Порошенка та озвучив власні плани щодо перезапуску судової системи.

Отже, ключовий меседж президента – звільнити недоброчесних і заповнити вакансії суддями, які зможуть повернути довіру громадян та інвесторів до судової системи. Для цього Зеленський начебто готовий до радикальних кроків.

Що пропонує президент

У перший ж день роботи парламенту Зеленський вніс законопроєкт, який закладає основи для виконання цих обіцянок. У першу чергу пропонується негайно звільнити усіх чинних членів Вищої кваліфікаційної комісії. Закон передбачає люстрацію для голови Комісії Сергія Козьякова та його заступника, а також голови і заступників Державної судової адміністрації.



Сергій Козьяков

Люстрація це не лише звільнення, але й заборона на 10 років обіймати будь-які посади у державних органах. Я погоджуюсь, що Козьяков та Холоднюк провалили судову реформу і добили авторитет суду. І вони повинні понести відповідальність. Але люстрація це крайній захід і застосовується у виняткових випадках і тут вона явно недоречна.

До речі, голова судової адміністрації Холоднюк і так підлягає люстрації, але уник її завдяки Раді суддів. Тому нова люстрація може стати лише символічною.



Зеновій Холоднюк

Далі президент пропонує повністю перезавантажити Кваліфікаційну комісію. Тобто звільнити усіх чинних членів Комісії та набрати нових на реальному, а не фіктивному конкурсі. І це дійсно ключове, що потрібно зробити для перезапуску реформи. Громадськість вже давно вимагала саме цього.

Відповідно до законопроєкту в новій Комісії має бути 12 замість теперішніх 16 членів. Скасовується квотний принцип і обов’язок формувати більшість комісії з-поміж суддів. Це непогана можливість зруйнувати суддівську кругову поруку.

Найважливіше, що нових членів комісії будуть відбирати за прикладом конкурсу до Антикорупційного суду. Конкурсна комісія має складатись з трьох представників міжнародних організацій та трьох суддів, яких обирає Рада суддів. Міжнародників будуть обирати з-поміж експертів, яких вже запропонували для обрання суддів Антикорсуду. Це справді дуже добре і запорука успіху.

Нагадаю, що у переліку 12 експертів з величезним досвідом і бездоганною репутацією на міжнародному рівні. Наприклад, колишній генеральний директор Європейського бюро з боротьби з шахрайством Джованні Кеслер.



Джованні Кеслер

Також ексголова Міжнародної комісії ООН проти безкарності у Ґватемалі Фернандез Кастресана. Екссуддя Європеського суду Міряна Трайковська. А екссуддя Апеляційного суду Англії сер Ентоні Хупер, який очолював раду міжнародників на конкурсі антикорсуду вже став легендою. Усі пам’ятають співбесіди, на яких сер Ентоні виводив недоброчесних суддів на чисту воду.

Окрім того, президент пропонує створити спеціальну етичну комісію, яка теж на половину складається з цих міжнародників. Вона матиме можливість перевіряти та вносити подання про звільнення вже чинних членів кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя.

Це теж добре, бо до сих пір члени цих органів були фактично безкарні. І саме на етичну комісію покладається обов’язок перевірити і очистити Вищу раду правосуддя від недоброчесних членів.

Залучення міжнародних експертів екстракласу для формування нової Кваліфікаційної комісії та перевірки чинних членів ради правосуддя є безумовно перемогою і дуже позитивним сигналом. Але є велике але. І не одне. Це може звести нанівець усі позитиви запропонованих змін.

Рішення Вищої ради правосуддя

Річ у тім, що окрім Кваліфікаційної комісії є ще Вища рада правосуддя або ж ВРП. Саме вона приймає усі остаточні рішення щодо призначення і звільнення суддів.

Так от, закон не просто не передбачає її перезавантаження, а істотно посилює її повноваження. Зокрема, саме ВРП буде призначати і звільняти нових членів Вищої кваліфікаційної комісії. Саме ВРП буде затверджувати регламент Комісії і навіть методологію оцінювання суддів. Тобто її діяльність повністю залежатиме від волі ВРП.

І це дійсно велика проблема, бо ВРП не менш винна у провалі судової реформи та збереженні на посадах недоброчесних суддів, ніж Комісія. Це та сама ВРП, яка нещодавно відмовилась навіть відсторонити голову окружного адмінсуду Павла Вовка від посади, незважаючи на очевидні докази його злочинних дій, зафіксовані на записах НАБУ.



Павло Вовк

Саме завдяки ВРП абсолютну більшість суддів Майдану не звільнили, а посадили на гачки, щоб використовувати для брудних справ. Наприклад, відомий суддя Чаус не був звільнений, а після виконання замовлення наскільки знахабнів, що почав брати хабарі літровими банками. Саме ВРП покривала одіозних та недоброчесних суддів і переслідувала тих, хто проявив принциповість та незалежність.



Суддя Чаус

Усім відома суддя-викривач Лариса Гольник не змогла взяти участь у конкурсі до Антикорсуду тому, що Рада правосуддя винесла їй незаконну догану за пост у Facebook. Рада правосуддя у своїй більшості складається з суддів, які обрані самими суддями. І не просто суддів, а до яких є величезні претензії щодо їх доброчесності.



Лариса Гольник

Павло Гречківський, якого судили за хабарництво. Олексій Маловацький, замішаний у газових аферах. Олег Прудивус, який забороняв Майдан у Запоріжжі та щороку зустрічав Новий Рік у Москві. Світлана Шелест, якій дарують квартири на мільйон доларів у центрі Києва. Ви вірите, що ці особи можуть реально очищати судову систему ?



Олег Прудивус

До речі, з найкричущими провалами Вищої ради правосуддя можна ознайомитись на сайті, що нещодавно запустили громадські організації, які вже давно аналізують її роботу. Все це свідчить, що навіть участь міжнародників може не допомогти при такій Вищій раді правосуддя.

Окрім того, у законопроєкті пропонується зменшити кількість суддів Верховного Суду вдвічі – до 100 осіб. Щоб визначити, кого залишати, буде проведено спеціальний відбір, під час якого судді мають пройти перевірку на доброчесність.

Нагадаю, що зараз чверть Верховного Суду складається з суддів з висновками про їх недоброчесність. Це дійсно шанс відсіяти суддів з сумнівною репутацією. Правда закон не передбачає механізму такої перевірки, а тому тут можуть виникнути серйозні проблеми.

Дуже спірним є і саме скорочення кількості суддів. Кожен, хто звертається до суду, хоче оперативно отримати остаточне рішення. Усім відомо, що у нас справи розглядаються роками. І для цього є об’єктивні чинники.

Зараз на одного суддю Верховного Суду припадає понад три тисячі справ. Щодня в суд надходить понад 360 справ. Тому зменшення суддів вдвічі настільки ж збільшить час розгляду справ.

Також у законі жодного слова про те, що ж робити з сотнями недоброчесних суддів, які завдяки чинній Кваліфікаційній комісії пройшли усі перевірки. Якщо залишити все як є, то ці судді будуть ще довго отруювати наше правосуддя.

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Тому профільні громадські організації виступили зі спільною заявою, де пропонують виправити вказані недоліки. У першу чергу це посилити роль міжнародників та перезавантажити не лише Кваліфікаційну комісію, але й Вищу раду правосуддя. Якщо це вдасться зробити, то ми нарешті зможемо провести справжню судову реформу і отримати справжнє правосуддя, до якого буде довіра. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість обов'язково переможе.