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      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді

      Право на достоинство 17 Читати новину українською

      Як Зеленський управляє Україною після отримання повного контролю над Верховною Радою, а відтак – усією країною. Підійдемо ми до цього із холодною головою: без маніпуляцій та істерик, щоб наші з вами висновки відображали реальність, а не комунікаційні бульбашку соціальних мереж.

      До речі, реальність, як правило, не є чорно-білою, тож цей блог навряд сподобається прихильникам Зеленського, і точно не сподобається його опонентам.

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      Одразу після старту роботи новообраної Верховної Ради, Президент Володимир Зеленський зареєстрував в ній цілий ряд законопроєктів, які реформують судову, антикорупційну та правоохоронну системи.

      Які закони охоплює

      Право НАБУ самостійно прослуховувати фігурантів корупційних злочинів. Звичайно, що за рішенням суду. Нагадаю, що зараз детективи роблять це через СБУ, з якого інформація витікала, як з дірявого відра.

      Три роки і ми, і Міжнародний Валютний Фонд безрезультатно вимагали це від минулої коаліції Порошенка. В першому читанні законопроєкт президента прийняли на минулому тижні. В цілому, сподіваюся, приймуть впродовж двох наступних.

      До речі, в тому самому законопроєкті Президент пропонує знищити заставу, як обов’язку альтернативу арешту для топкорупціонерів. Зараз, нагадаю, суддя, ухвалюючи рішення про арешт такого підозрюваного, зобов’язаний запропонувати йому сплатити заставу.

      Очевидно, що для топкорупціонерів така застава не є проблемою і вони її спокійно вносять. І опиняються на волі, де активно протидіють розслідуванню, наприклад, залякуючи свідків. Кілька років ми вимагали цієї зміни від попередньої Ради. Ви б бачили, в якій істериці були від цієї норми депутати Медведчука.

      Цим же законопроєктом Зеленський відновлює ефективність кримінального процесу, значно підірвану минулою Радою через так звані "правки Лозового". Майже два роки правоохоронці криком кричали про цю проблему. Минула коаліція чхати на них, як вирозумієте, хотіла.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      В тому ж законопроєкті є ще ціла низка важливих норм, які ми кілька років не могли зсунути з мертвої точки. Сподіваюся, що вже за два тижні будемо святкувати прийняття цих змін. Тепер кілька слів критики, не стільки Зеленського, скільки його депутатів.

      Останні відмовили президенту в пропозиції ліквідувати обов’язковий дозвіл Парламенту для прослуховування чи обшуку депутатів. При цьому, нагадаю, що під тиском Зеленського Рада таки скасувала депутатську недоторканість, тож ці абсурдні норми все одно діятимуть лише до кінця 2019 року.

      Перезавантаження НАЗК

      Ще президент подав законопроєкт, яким перезавантажує Національну Агенцію з Запобігання Корупції. За два з половиною роки НАЗК повноцінно перевірило лише 590 декларацій з більше ніж двох мільйонів. З такими темпами їм знадобиться понад 7 тисяч років, щоб перевірити решту декларацій.

      Три роки ми добивалися перезавантаження цього циркового училища від минулої влади. Відповідний законопроєкт Кабінет Міністрів навіть подав у Раду. Проте коаліція Порошенка тричі провалювали його включення в порядок денний.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Зеленський пообіцяв поремонтувати НАЗК ще до обрання президентом. Його законопроєкт Рада вже проголосувала в першому читанні. В цілому законопроєкт затвердять продовж двох наступних тижнів.

      Реформа прокуратури

      А ще президент, як і обіцяв, подав у Раду законопроєкт про реформу прокуратури. У разі прийняття тимчасово зупиняється дія органів прокурорського самоврядування. Цю норму опоненти називають узурпацією і поверненням до радянської прокуратури.

      Мовляв новий генпрокурор отримує чи не одноособове право призначати та звільняти ключові прокурорські кадри. По-перше, хочу нагадати, що саме це самоврядування було сформоване чинною прокурорською корупційною клоакою. А те, що зліплено, пробачте, з фекалій, цукерочкою бути не може. В цьому блозі я розповідав вам про огидні рішення Кваліфкомісії прокурорів. Наприклад, коли вона не звільнили Холодницького, який під запис знищував справи НАБУ.

      Тож як на мене, ліквідація самоврядування таких прокурорів – це навпаки правильно. Тим більше, новопризначений генпрокурор Рябошапка вже заявив, що відновить самоврядування після очищення прокуратури. Але спочатку нормальні прокурори, а потім формування ними дисциплінарної комісії.

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      При цьому в реформі прокуратури є один елемент, якого, як на мене, критично бракує. Назара Холодницького не звільнять, принаймні поки. Того самого Холодницького який кілька останніх років знищує роботу детективів НАБУ.

      І хоч останній місяць він почав підписувати подання НАБУ, які роками блокував, це жодним чином не компенсує натвореного ним раніше. Позиція команди президента така: викинемо його, якщо він повернеться до старого.

      Побачимо, чи дотримає Зеленський свого слова в цьому. Бо Холодницький до старого точно повернеться. Тому що, по-перше, він надто сильно любить гроші, а по-друге – непокаране зло завжди повертається.

      Судова реформа

      Тепер давайте про судову реформу, законопроєкт, який президент теж подав до Верховної Ради. З найважливішого в ній Зеленський, як і обіцяв до виборів, перезавантажує Вищу Кваліфікаційну комісію суддів, яка протягнула у Верховний Суд 25% недоброчесних суддів.

      До речі, так само Зеленський хоче прошерстити склад Верховного Суду. Щоправда, опоненти закидають йому бажання взяти цей суд під контроль. Як на мене, почистити склад Верховного суду точно треба, єдине – обмежити його контролем доброчесності, а не проводити повний перезапуск.

      Чого в судовій реформі Зеленського немає, так це повного перезавантаження Вищої Ради Правосуддя, яка, наприклад, залишила на посадах 70% судів Майдану. При цьому президент запроваджує інструмент контролю за членами ВРП. Як на мене, їх усіх треба з ганьбою звільнити, бажано з вовчим квитком.

      В мене є ще кілька таких прикладів: коли відбуваються направду системні зміни, проте на посадах залишаються, як на мене, дуже дивні люди. Окрім Холодницького, наприклад, голова Антимонопольного комітету – Сергій Терентьєв, який врятував кілька олігархічних монополій.

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      Підсумовуючи, поки мій загальний висновок такий: хорошого однозначно більше, але є кілька дивних сигналів. З хорошим будемо допомагати, за дивними сигналами – уважно слідкувати.

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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Видеоблоги Высший совет правосудия Верховный суд Украины Судьи Руслан Рябошапка Кабинет Министров Украины НАПК Петр Порошенко НАБУ Владимир Зеленский Право на достоинство
      Источник: 24 канал
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