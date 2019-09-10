Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр

У липні на офіційному урядовому порталі з'явилась гучна новина про ліквідацію Департаменту захисту економіки Нацполіції. На цій історії міністр Арсен Аваков гучно піарився ще кілька днів.

Він пристрасно розповідав, що ліквідація цього департаменту – це надважливий крок, який позбавляє Нацполіцію можливості розслідувати економічні злочини, а відтак тиснути на бізнес. І що він, як міністр, першим робить цей крок і чекає аналогічних дій від СБУ.

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Ми ще тоді сказали, що Аваков бреше. Ліквідація цього департаменту у жодному разі не заважає Нацполіції розслідувати економічні злочини і далі "доїти" бізнес. Ба більше, Національна поліція зобов'язана розслідувати економічні злочини в рамках своєї підслідності. Навіть якби Аваков цього не хотів.

Діло в тім, що перелік злочинів, які поліція зобов'язана розслідувати визначається законом, а не гучними заявами Авакова. А оскільки закон змінено не було (такий проєкт навіть не зареєстрований) слова Авакова – брехня і маніпуляція. В принципі нічого нового.

Але я хочу показати вам, наскільки сильно Аваков тримає усіх за ідіотів, зокрема, весь Кабінет Міністрів.

Ліквідація Департаменту захисту економіки

В серпні він гучно заявив про ліквідацію Департаменту захисту економіки. А у вересні цей же департамент офіційно звітує про чергову хвилю національних обшуків. Не вірите, що можна бути аж таким наглим? Дивіться самі.

Це офіційна сторінка департаменту, ліквідованого Аваковим в серпні. Бачите новини за вересень. І я бачу, а Аваков не бачить.



Сторінка департаменту попри ліквідацію публікувала новини

До речі, найбільше мені сподобалася новина 5 вересня. Зацитую вам свіже повідомлення знищеного Аваковим департаменту захисту економіки: "Наразі (тобто 5 вересня) оперативники... проводять санкціоновані обшуки на території Києва, Харкова, Львова та Київської області в офісних приміщеннях та за місцем мешкання осіб...".



Новина про обшуки Департаменту захисту економіки

Магія, правда? Департамент ліквідовано, а обшуки він провидить.

Новий потенційний заступник Авакова

І ще одна свіжа історія про Арсена Авакова. В системі електронних декларацій з'явився документ про його нового потенційного заступника. Ним має стати Антон Геращенко – народний депутат минулого скликання від аваківського "Народного фронту". Цей Геращенко – просто епічний персонаж.



Антон Геращенко

Просто мушу вам нагадати, як він заледве не знищив систему електронного декларування, а заразом і національну банківську систему.

Скандал з електронним ключем Рябошапка

Напередодні запуску декларування Геращенко незаконно отримав справжній електронний ключ тодішнього члена НАЗК, а сьогоднішнього генпрокурора – Руслана Рябошапки.

Що таке електронний ключ?Це фактично цифровий аналог паспорту. Його головне завдання – ідентифікувати особу від імені якої здійснюються онлайн операції.

Так от, незаконно отримавши електронний ключ Руслана Рябошапки, депутат Антон Геращенко підробив його декларацію і подав її в систему, намагаючись дискредитувати декларування як таке. Це те саме, якби народному депутату і другу міністра МВС видали ваш паспорт і він набрався на нього кредитів. Ба більше, Геращенко незаконно отримав електронний підпис Рябошапки від державного підприємства.



Руслан Рябошапка

А спалилася вся ця гопкампанія дружбанів Авакова на елементарному незнанні того, що такі маніпуляції залишають в онлайн сліди, очевидні для кожного фахівця. До чого тут банківська система, запитаєте ви? До того, що основою-основ всіх електронних транзакцій є ідентифікація користувача.

Коли ви користуєтеся онлайн платіжками, банк же не бачить що ви – це саме ви, тож, що надати вам доступ до ваших грошей, він мусить вас ідентифікувати. Робить він це, зокрема, через ваш електронний підпис. А це означає, що якщо хтось має ваш електронний підпис, то він легко отримає доступ і до ваших грошей. А також до ваших записів в державних базах даних, а значить до можливості розпоряджатися вашим майном.

Та "в носі мала" міжнародна банківська система працювати з державою, в якій дружбан міністра МВС може отримати чужий електронний підпис. В такій державі банки просто не можуть гарантувати клієнтам безпеку їхніх грошей.

Тоді найвищим посадовцям країни вдалося скандал загасити. Щоправда, як ви розумієте, Антон Геращенко заслуженої кримінальної відповідальності не поніс. Бо цю справу розслідували слідчі його ж дружбана Авакова з Національної поліції.

А ще Геращенко відзначився тим, що оспівував поліцейських, які хотіли "повісити" вбивство Каті Гандзюк на хлопця, який і близько не вчиняв цього жахливого злочину. Якби не уважність друзів Каті та журналістів, аваківці кинули б за ґрати абсолютно невинну людину.



Катерина Гандзюк

До речі, намагаючись хоч якось відмитися, Геращенко заявив, що, цитую: "всім причетним доведеться понести відповідальність, передбачену законом". Ви ж не здивується, що нікого досі не покарано?

Ще раз, нікого з "мусорів", які заледве не посадили невинного хлопця за вбивство, не покарано.

Ба більше, керівник Херсонської обласної поліції, за якого це божевілля відбулося, згодом отримав зірочку генерала. Як вам таке? Ось такий у нас бравий, з твердим словом депутат Антон Геращенко. На той час, між іншим, не лише друг Авакова, а й один з керівників профільного парламентського комітету.

Що відомо про справу вбивства Гандзюк?31 липня 2017 року херсонську активістку облили кислотою, коли вона виходила дому. Пізніше від отриманих опіків вона померла.



Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть. Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Нагадаю, що Володимир Зеленський переконував свою фракцію підтримати Авакова на посаді виключно як тимчасового міністра. Мовляв, йому призначать нових заступників, яким той впродовж пів року передасть відомство.

Так от, Антон Геращенко ніякий не новий заступник. Це старий соратник Авакова, фактично продовження його рук.

Якщо його таки буде призначено заступником, це означає, що Аваков може залишитися дуже надовго, всупереч тому, що Зеленський обіцяв власній фракції.

До речі, заступників міністрам затверджує Кабінет міністрів України. Тож зараз відповідальність за призначення Геращенка повністю лежить на прем’єрі Гончаруку та міністрах його Кабінету.