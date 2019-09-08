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      Які посади міг отримати Аваков в уряді: відповідь Лещенка

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Арсен Аваков таки залишився на посаді очільника Міністерства внутрішніх справ України. Однак перед цим розглядалося три варіанти його подальшої роботи в уряді.

      Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика" назвав три посади, на які ймовірно претендував Арсен Аваков.

      Цікаво: Чому Авакова лишили на посаді, – думка експерта

      Посада віцепрем'єра з питань силових органів

      – Формально це виглядає як підвищення по службі, адже віцепрем'єр без одночасного очолення міністерства не має жодного впливу.

      Ця посада – віцепрем'єр без портфеля – почесне заслання та намагання зберегти обличчя звільненому чиновнику. Так було, коли в часи Януковича силовим віцепрем'єром був Володимир Сівкович,
      – пояснив Лещенко.

      – Або одразу після Революції гідності аналогічну посаду обійняв Віталій Ярема. Тому Аваков як досвідчений чиновник розумів цей фінт та відмовився від крісла заступника молодого прем'єр-міністра. 


      Володимир Сівкович та Віталій Ярема

      Посада секретаря РНБО

      – Другий варіант для Авакова називався "посада секретаря РНБО". Але там була відсутня вакансія. Призначення Авакова означало також або пошук нового місця для Олександра Данилюка, або звільнення його з подальшим конфліктом.

      данилюк
      Олександр Данилюк

      Посада голови МВС

      – Зрештою Аваков обрав третій варіант – зберегти за собою міністерство на Богомольця, заплативши за це ціну перепідпорядкування президенту Національної гвардії – головного силового ресурсу МВС, якого так остерігався попередній президент Порошенко.

      Що треба знати про Арсена Авакова?Політик очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року. Представники громадськості не раз вимагали його звільнення. До прикладу, у 2012 році Генпрокуратура відкрила проти Авакова кримінальну справу за звинуваченням у перевищенні ним службових повноважень.

      Окрім цього, він підозрювався в незаконному привласненні 55 гектарів державних земель в селищі Пісочин Харківської області. Більше читайте у матеріалі 24 каналу.

      аваков провали
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський РНБО Олександр Данилюк Кабінет Міністрів України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Віталій Ярема
      Джерело: 24 канал
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