23:45
1 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Чому Авакова лишили на посаді, – думка експерта

      2794 Читать новость на русском
      В уряд увійшли старі чиновники
      В уряд увійшли старі чиновники / Кабінет міністрів України

      Призначення Арсена Авакова знову міністром внутрішніх справ – компроміс. До нього є багато питань, але він зіграв надзвичайно позитивну роль на президентських і парламентських виборах.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Що змінить новий прем’єр Гончарук: версія політолога

      Аваков забезпечив порядок і прозорість усього виборчого процесу. В іншому випадку можна собі тільки уявити, що б робив Порошенко для отримання потрібного йому результату, зважаючи на його низькі рейтинги. І тоді до України були б претензії з боку міжнародних спостерігачів. А так до України немає жодних претензій щодо чистоти проведення виборів,
      – зазначає Олександр Хара.

      Хто увійшов до нового Кабінету міністрів? Повний склад нового Кабміну був затверджений у перший день роботи Верховної Ради дев’ятого скликання – 29 серпня.

      • Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      • Денис Малюська – міністр юстиції.
        кабмін
        Новий кабінет міністрів / інфографіка 24 канал 

      Важливо! Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року. Представники громадськості не раз вимагали його звільнення. Нагадаємо, в 2012 році Генпрокуратура відкрила проти Авакова кримінальну справу за звинуваченням у перевищенні ним службових повноважень. Він підозрювався в незаконному привласненні 55 гектарів державних земель в селищі Пісочин Харківської області. Читай більше у матеріалі про Авакова.

       

       

      blog_ava
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні
      11599
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Петро Порошенко Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      сьогодні , 23:33 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      33728
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 185
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      сьогодні , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 1941
      Найсмішніші меми тижня: путч Порошенка, не чіпайте Авакова, пісні Вакарчука в Раді
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: путч Порошенка, не чіпайте Авакова, пісні Вакарчука в Раді
      5292
      Перші скандали нової Ради та трагічні подробиці обвалу будинку в Дрогобичі – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Перші скандали нової Ради та трагічні подробиці обвалу будинку в Дрогобичі – відео тижня
      884
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук