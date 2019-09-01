Чому Авакова лишили на посаді, – думка експерта

Призначення Арсена Авакова знову міністром внутрішніх справ – компроміс. До нього є багато питань, але він зіграв надзвичайно позитивну роль на президентських і парламентських виборах.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Аваков забезпечив порядок і прозорість усього виборчого процесу. В іншому випадку можна собі тільки уявити, що б робив Порошенко для отримання потрібного йому результату, зважаючи на його низькі рейтинги. І тоді до України були б претензії з боку міжнародних спостерігачів. А так до України немає жодних претензій щодо чистоти проведення виборів,

– зазначає Олександр Хара.

Хто увійшов до нового Кабінету міністрів? Повний склад нового Кабміну був затверджений у перший день роботи Верховної Ради дев’ятого скликання – 29 серпня.

Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк – міністр оборони;

Денис Малюська – міністр юстиції.



Новий кабінет міністрів / інфографіка 24 канал

Важливо! Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року. Представники громадськості не раз вимагали його звільнення. Нагадаємо, в 2012 році Генпрокуратура відкрила проти Авакова кримінальну справу за звинуваченням у перевищенні ним службових повноважень. Він підозрювався в незаконному привласненні 55 гектарів державних земель в селищі Пісочин Харківської області. Читай більше у матеріалі про Авакова.