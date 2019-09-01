Чому Авакова лишили на посаді, – думка експерта
Призначення Арсена Авакова знову міністром внутрішніх справ – компроміс. До нього є багато питань, але він зіграв надзвичайно позитивну роль на президентських і парламентських виборах.
Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.
Читайте також: Що змінить новий прем’єр Гончарук: версія політолога
Аваков забезпечив порядок і прозорість усього виборчого процесу. В іншому випадку можна собі тільки уявити, що б робив Порошенко для отримання потрібного йому результату, зважаючи на його низькі рейтинги. І тоді до України були б претензії з боку міжнародних спостерігачів. А так до України немає жодних претензій щодо чистоти проведення виборів,
– зазначає Олександр Хара.
Хто увійшов до нового Кабінету міністрів? Повний склад нового Кабміну був затверджений у перший день роботи Верховної Ради дев’ятого скликання – 29 серпня.
- Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
- Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
- Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
- Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
- Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
- Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
- Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
- Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
- Андрій Загороднюк – міністр оборони;
- Денис Малюська – міністр юстиції.
Новий кабінет міністрів / інфографіка 24 канал
Важливо! Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року. Представники громадськості не раз вимагали його звільнення. Нагадаємо, в 2012 році Генпрокуратура відкрила проти Авакова кримінальну справу за звинуваченням у перевищенні ним службових повноважень. Він підозрювався в незаконному привласненні 55 гектарів державних земель в селищі Пісочин Харківської області. Читай більше у матеріалі про Авакова.