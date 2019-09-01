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      Почему Авакова оставили на должности, – мнение эксперта

      982 Читати новину українською
      В правительство вошли старые чиновники
      В правительство вошли старые чиновники / Кабинет министров Украины

      Назначение Арсена Авакова снова министром внутренних дел – компромисс. К нему есть много вопросов, но он сыграл чрезвычайно положительную роль на президентских и парламентских выборах.

      Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Аваков обеспечил порядок и прозрачность всего избирательного процесса. В противном случае можно себе только представить, что бы делал Порошенко для получения нужного ему результата, несмотря на его низкие рейтинги. И тогда к Украине были бы претензии со стороны международных наблюдателей. А так к Украине нет никаких претензий по поводу чистоты проведения выборов,
      – отмечает Александр Хара.

      Кто вошел в новый Кабинет министров? Полный состав нового Кабмина был утвержден в первый день работы Верховной Рады девятого созыва – 29 августа.

      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны;
      • Денис Малюська – министр юстиции.

      кабмін
      Новый кабинет министров / инфографика 24 канал 

      Важно! Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года. Представители общественности не раз требовали его увольнения. Напомним, в 2012 году Генпрокуратура открыла против Авакова уголовное дело по обвинению в превышении им служебных полномочий. Он подозревался в незаконном присвоении 55 гектаров государственных земель в поселке Песочин Харьковской области. Читай больше в материале об Авакове.

       
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Петр Порошенко Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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