Что изменит новый премьер Гончарук: версия политолога

Кандидатура на премьера Алексея Гончарука является креатурой президента Зеленского. Главное, насколько он хороший исполнитель, и какую концепцию будет воплощать.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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Гончарук, а также генпрокурор Руслан Рябошапка и глава СБУ Иван Баканов будут работать исключительно в фарватере программы президента. Политического и личностного конфликта между ними и президентом не будет. Соответственно не будет политического кризиса. Концепция правительства – самая большая интрига. Хочется услышать план развития в начале деятельности Кабмина,

– подчеркнул Владислав Дзивидзинський.

Политолог также отмечает: фамилии будущих премьера, генпрокурора и председателя СБУ появились в СМИ фактически сразу с началом дискуссии вокруг этих назначений. Что касается главы правительства, то постепенно отсеялись люди, которых не воспринимал Запад или они имели определенную токсичность в Украине. К примеру, как руководитель "Нафтогаза" Коболев. Так вышли на кандидатуру Алексея Гончарука.

Алексей Гончарук – человек нового мировоззрения, видений, образованный во многих отраслях. Человек не из системы. То есть подход к работе будет свежий. И на это надежда. Очевидно, новый премьер сможет изменить сложившуюся практику – коррупционных схем, откатов и тому подобное. Хотя есть риски. Поэтому трудно просчитать последствия. Но изменения будут,

– подчеркнул Дзивидзинський.

Что известно об Алексее Гончаруке?

Украинский юрист, адвокат, магистр права, доктор философии в области права. В 2001 – 2006 годах учился в Институте права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, сейчас является доцентом кафедры финансового и банковского права в этом же заведении. Также закончил Академию государственного управления при Президенте Украины. К политике присоединился в 2014 году – пытался попасть в парламент по спискам партии "Сила людей". Работал внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов, а затем советником Министра экономического развития и торговли Степана Кубива. 29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром.



Как назначают правительство / Инфографика 24 канала