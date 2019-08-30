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      Що змінить новий прем’єр Гончарук: версія політолога

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      Новим преємр-міністром став Олексій Гончарук
      Новим преємр-міністром став Олексій Гончарук / Соцмережі

      Кандидатура на прем’єра Олексія Гончарука є креатурою президента Зеленського. Головне, наскільки він є хорошим виконавцем, і яку концепцію втілюватиме.

      Про це 24 каналу розповів заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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      Гончарук, а також генпрокурор Руслан Рябошапка і голова СБУ Іван Баканов працюватимуть винятково у фарватері програми президента. Політичного і особистісного конфлікту між ними і президентом не буде. Відповідно не буде політичної кризи. Концепція уряду – найбільша інтрига. Хочеться почути план розвитку на початку діяльності Кабміну, – наголосив Владислав Дзівідзінський.

      Політолог також зауважує: прізвища майбутніх прем’єра, генпрокурора і голови СБУ з’явилися в ЗМІ фактично одразу з початком дискусії навколо цих призначень. Щодо голови уряду, то поступово відсіялися люди, яких не сприймав Захід або вони мали певну токсичність в Україні. Приміром, як керівник "Нафтогазу" Коболев. Так вийшли на кандидатуру Олексія Гончарука.

      Олексій Гончарук – людина нового світогляду, бачень, освічена в багатьох галузях. Людина не з системи. Тобто підхід до роботи буде свіжий. І на це сподівання. Вочевидь, новий прем’єр зможе змінити усталену практику – корупційних схем, відкатів тощо. Хоча є ризики. Тому що важко прорахувати наслідки. Але зміни будуть,
      – підкреслив Дзівідзінський.

      Що відомо про Олексія Гончарука? Український юрист, адвокат, магістр права, доктор філософії у галузі права. У 2001 – 2006 роках навчався в Інституті права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, зараз є доцентом кафедри фінансового та банківського права у цьому ж закладі. Також закінчив Академію державного управління при Президентові України. До політики долучився у 2014 році – намагався потрапити у парламент за списками партії "Сила людей". Працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. 29 серпня Верховна Рада призначила Олексія Гончарука прем’єр-міністром.

      кабінет міністрів
      Як призначають уряд / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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