Зеленський залишив Авакова: кому це вигідно та чого очікувати

Арсен Аваков зберіг посаду міністра внутрішніх справ. А це може стати бомбою сповільненої дії вже під новою владою Володимира Зеленського.

Доля Авакова була головною інтригою перед призначенням нового уряду. Просто звільнити його з влади Володимир Зеленський не міг собі дозволити з різних причин. Тут і вдячність Авакову за те, що не підігравав Порошенку під час виборів, і бажання Коломойського залишити собі зручного міністра, і долучення різних груп впливу.

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Крім того, вуличні протести проти Авакова зіграли свою роль – Зеленський не хотів виглядати людиною, що готова приймати ультиматуми вулиці, аби не давати приводів використовувати таку стратегію поведінки проти нього.



Арсен Аваков

Які посади міг обійняти Аваков

Розглядалося три варіанти подальшої роботи Авакова.



Перший – це переведення його на посаду віцепрем'єра з питань силових органів. Хоча формально це виглядає як підвищення по службі, віцепрем'єр без одночасного очолення міністерства не має жодного впливу.



Ця посада – віцепрем'єр без портфеля – почесне заслання та намагання зберегти обличчя звільненому чиновнику. Так було, коли в часи Януковича силовим віцепрем'єром був Володимир Сівкович.



Володимир Сівкович

Або одразу після Революції гідності аналогічну посаду обійняв Віталій Ярема. Тому Аваков як досвідчений чиновник розумів цей фінт та відмовився від крісла заступника молодого прем'єр-міністра.



Другий варіант для Авакова називався "посада секретаря РНБОУ". Але тут відсутня вакансія, а призначення Авакова означало також або пошук нового місця для Олександра Данилюка, або звільнення його з подальшим конфліктом.



Зрештою, Аваков обрав третій варіант – він зміг пропетляти та зберегти за собою міністерство на Богомольця, заплативши за це ціну перепідпорядкування президенту Національної гвардії – головного силового ресурсу МВС, якого так остерігався попередній президент Порошенко.

"Аваківський" вплив

Збереження Авакова на посаді стало символом подвійних стандартів. Задеклароване Володимиром Зеленським оновлення влади, як виявилося, стосувалося не всіх – з правила зробили виключення. І хоча публічно було заявлено, що Аваков залишається на декілька місяців, в українській політиці немає нічого постійнішого, ніж тимчасове.

А те, що Аваков нікуди не збирається іти, вказує його бажання обставитися своїми кадрами. Так, одним з перших рішень після перепризначення Аваков зробив подання до уряду про призначення своїм заступником Антона Геращенка.

Що відомо про Антона Геращенка? Він був депутатом попереднього скликання Верховної Ради. Окрім цього, він обіймав посаду неофіційного речника МВС. Геращенко неодноразово потрапляв в скандали з неперевіреною інформацією та бажанням "оббілити" відверті провали Арсена Авакова і його підлеглих.



Антон Геращенко

Але, окрім офіційної влади МВС, набагато страшнішою та небезпечнішою є влада прихована. Наприклад, за які такі заслуги Аваков зміг прилаштувати свого соратника Іллю Ківу в список "Опозиційної платформи – За життя"?



Ілля Кива

І зараз є суттєвий ризик, що зміна влади ніяк не позначиться на поширенні "аваковського" впливу. Зокрема, попередній міністр інфраструктури, будучи висуванцем "Народного фронту", був змушений враховувати інтереси Авакова.

Зараз "Народний фронт" згинув на політичному кладовищі, але Аваков все одно може тримати Міністерство інфраструктури під своїм контролем. Адже новий міністр Владислав Криклій був радником міністра Авакова та керівником Головного сервісного центру МВС України.



Владислав Криклій

І одразу ж інтереси Авакова стали проявлятися в бажанні залишити на посаді в Міністерстві інфраструктури Юрія Лавренюка, який має за плечима теж роботу в МВС.

Що відомо про Юрія Лавренюка? В уряді Володимира Гройсмана Лавренюк уже працював заступником міністра інфраструктури. Там його вважали "смотрящим" від Авакова. Після того, як намагання зберегти Лавренюка від Авакова просочилися назовні, про його схеми почали говорити організації транспортної галузі.



Юрій Лавренюк

З керівництвом Лавренюка транспортне суспільство пов'язує практично усі корупційні скандали останніх років: кулуарна, бюрократична система прийняття рішень, зорієнтована на інтереси Лавренюка та політиків, які стоять за його спиною

– ідеться в заяві колишнього заступника міністра, керівника громадської організації Інфраструктурна Рада Володимира Шульмейстера.

До сфери впливу Авакова в Міністерстві інфраструктури насамперед належать морські порти, а куратором від Авакова називають колишнього депутата-регіонала Вілена Шатворяна.



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

Прихильник Авакова серед "слуг народу"

Ба більше, питання Авакова викликало бурхливі суперечки на засіданні фракції "Слуга народу" перед розглядом цього питання. І, як виявилося, всередині є приховані агенти Авакова. Під час обговорення питання харківські мажоритарники стали підходити до мікрофона та в присутності Зеленського вигороджувати Авакова: мовляв, що Аваков врятував Харків, це наш міністр тощо.

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Показово також те, що попри тихе невдоволення у кулуарах, публічно майже ніхто не задекларував своє невдоволення Аваковим. Серед депутатів "Слуги народу" за уряд проголосували 238 осіб, а єдиний, хто показово натиснув кнопку "утримався" – це харківський мажоритарник Куницький, який краще за інших знає, що таке "реформи" Авакова, щодня висвітлюючи їх у себе на YouTube-каналі.



Олександр Куницький



Неофіційний вплив Авакова за минулої влади зробив його другою за впливовістю особою в державі. І до останнього дня його присутності в уряді питання оновлення влади залишатиметься відкритим та незавершеним.

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