Це було складне рішення, – Гончарук пояснив, чому Авакова залишили главою МВС

Рішення залишити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у новому уряді, який очолив Олексій Гончарук, було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

Новобраний прем'єр-міністр Гончарук розповів "Українській правді", що рішення по Авакову було складним для його команди і дискутується.

Важливо: Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України

Ми дуже чітко окреслили червоні лінії, поговорили серйозно. Я вважаю, що Аваков зробив багато хорошого для країни в певний період часу. Водночас є багато підстав вважати, що він великий бізнесмен, який має певні свої інтереси,

– сказав Гончарук.

Глава уряду одразу ж наголосив, що нове керівництво країни "красти не буде".

"Якщо преса, громадянське суспільство будуть мати дуже конкретні претензії, ми з президентом домовились: перша серйозна підстава вважати, що модель поведінки неприпустима, і будь-яка людина (не тільки Аваков) – має піти", – наголосив він.



Провали Авакова на посаді глави МВС / інфографіка 24 каналу

За словами прем'єра, аргументом для втримання Аваковим посади глави МВС стало забезпечення чесних виборів та безпека під час війни в країні.

В умовах війни ця людина відповідає за найбільший безпековий блок, в уряді, який досить молодий, багато людей не мають додаткового досвіду… За сукупністю всіх плюсів і мінусів команда прийняла рішення залишити пана Авакова в складі уряду,

– додав Гончарук.

Читайте також: Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти

Водночас, за його словами, Аваков "не є незамінним" і прем'єр невдоволений темпами реформи поліції.

"Одна з тих реформ, яка не відбулася, – це реформа поліції. "Патрулька" була, але далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати", – сказав він.

На закінчення Гончарук додав, що планує наступного тижня зустрітися з Аваковим і "глибоко поговорити на цю тему".



Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу