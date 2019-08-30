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      Це було складне рішення, – Гончарук пояснив, чому Авакова залишили главою МВС

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      Гончарук пояснив, за що Авакова залишили главою МВС
      Гончарук пояснив, за що Авакова залишили главою МВС / Фото 24 каналу

      Рішення залишити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у новому уряді, який очолив Олексій Гончарук, було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

      Новобраний прем'єр-міністр Гончарук розповів "Українській правді", що рішення по Авакову було складним для його команди і дискутується.

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      Ми дуже чітко окреслили червоні лінії, поговорили серйозно. Я вважаю, що Аваков зробив багато хорошого для країни в певний період часу. Водночас є багато підстав вважати, що він великий бізнесмен, який має певні свої інтереси,
      – сказав Гончарук.

      Глава уряду одразу ж наголосив, що нове керівництво країни "красти не буде".

      "Якщо преса, громадянське суспільство будуть мати дуже конкретні претензії, ми з президентом домовились: перша серйозна підстава вважати, що модель поведінки неприпустима, і будь-яка людина (не тільки Аваков) – має піти", – наголосив він.

      провали авакова на посаді глави мвс
      Провали Авакова на посаді глави МВС / інфографіка 24 каналу

      За словами прем'єра, аргументом для втримання Аваковим посади глави МВС стало забезпечення чесних виборів та безпека під час війни в країні.

      В умовах війни ця людина відповідає за найбільший безпековий блок, в уряді, який досить молодий, багато людей не мають додаткового досвіду… За сукупністю всіх плюсів і мінусів команда прийняла рішення залишити пана Авакова в складі уряду,
      – додав Гончарук.

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      Водночас, за його словами, Аваков "не є незамінним" і прем'єр невдоволений темпами реформи поліції.

      "Одна з тих реформ, яка не відбулася, – це реформа поліції. "Патрулька" була, але далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати", – сказав він.

      На закінчення Гончарук додав, що планує наступного тижня зустрітися з Аваковим і "глибоко поговорити на цю тему".

      кабінет міністрів Олексія Гончарука
      Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Поліція Олексій Гончарук
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