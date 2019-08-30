Это было сложное решение, – Гончарук объяснил, почему Авакова оставили главой МВД

Решение оставить министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве, которое возглавил Алексей Гончарук, было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "определили красные линии", за которые нельзя переступать.

Новоизбранный премьер-министр Гончарук рассказал "Украинской правде", что решение относительно Авакова было сложным для его команды и дискутируется.

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Мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно. Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени. В то же время есть много оснований считать, что он крупный бизнесмен, который имеет определенные свои интересы,

– сказал Гончарук.

Глава правительства сразу же подчеркнул, что новое руководство страны "воровать не будет".

"Если пресса, гражданское общество будут иметь очень конкретные претензии, мы с президентом договорились: первое серьезное основание считать, что модель поведения недопустима, и любой человек (не только Аваков) – должен уйти", – подчеркнул он.



Провалы Авакова в должности главы МВД / инфографика 24 канала

По словам премьера, аргументом для удержания Аваковым должности главы МВД стало обеспечение честных выборов и безопасность во время войны в стране.

В условиях войны этот человек отвечает за самый безопасный блок в правительстве, который достаточно молод, многие люди не имеют дополнительного опыта... По совокупности всех плюсов и минусов команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства,

– добавил Гончарук.

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Однако, по его словам, Аваков "не является незаменимым" и премьер недоволен темпами реформы полиции.

"Одна из тех реформ, которая не состоялась, – это реформа полиции. "Патрулька" была, но дальше она не пошла. Реформу уголовной полиции надо продолжать", – сказал он.

В заключение Гончарук добавил, что планирует на следующей неделе встретиться с Аваковым и "глубоко поговорить на эту тему".



Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком / инфографика 24 канала