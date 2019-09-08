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      Какие должности мог получить Аваков в правительстве: ответ Лещенко

      36 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Арсен Аваков таки остался на должности главы Министерства внутренних дел Украины. Однако перед этим рассматривалось три варианта его дальнейшей работы в правительстве.

      Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика" назвал три должности, на которые, вероятно, претендовал Арсен Аваков.

       Интересно: Почему Авакова оставили на посту, – мнение эксперта

      Должность вицепремьера по вопросам силовых органов

      – Формально это выглядит как повышение по службе, ведь вице-премьер без одновременного возглавления министерства не имеет никакого влияния.

      Эта должность – вице-премьер без портфеля – почетная ссылка и попытка сохраниьером был Владимир Сивкович,
      – пояснил Лещенко.

      – Или сразу после Революции достоинства аналогичную должность занял Виталий Ярема. Поэтому Аваков как опытный чиновник понимал этот финт и отказался от кресла заместителя молодого премьер-министра.


      Владимир Сивкович и Виталий Ярема

      Должность секретаря СНБО

      – Второй вариант для Авакова назывался "должность секретаря СНБО". Но там отсутствовала вакансия. Назначение Авакова означало также либо поиск нового места для Александра Данилюка, либо увольнение его с последующим конфликтом.

      данилюк
      Александр Данилюк

      Должность главы МВД

      – В конце концов Аваков выбрал третий вариант – сохранить за собой министерство на Богомольца, заплатив за это цену переподчинения президенту Национальной гвардии – главного силового ресурса МВД, которого так боялся предыдущий президент Порошенко.

      Что надо знать об Арсене Авакове?
      Политик возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года. Представители общественности не раз требовали его освобождения. К примеру, в 2012 году Генпрокуратура открыла против Авакова уголовное дело по обвинению в превышении им служебных полномочий.

      Кроме этого, он подозревался в незаконном присвоении 55 гектаров государственных земель в поселке Песочин Харьковской области. Больше читайте в материале 24 канала.

      аваков провали
      Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":

       

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Министерство внутренних дел Арсен Аваков Виталий Ярема Александр Данилюк СНБО
      Источник: 24 канал
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