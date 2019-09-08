Какие должности мог получить Аваков в правительстве: ответ Лещенко

Арсен Аваков таки остался на должности главы Министерства внутренних дел Украины. Однако перед этим рассматривалось три варианта его дальнейшей работы в правительстве.

Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика" назвал три должности, на которые, вероятно, претендовал Арсен Аваков.

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Должность вицепремьера по вопросам силовых органов

– Формально это выглядит как повышение по службе, ведь вице-премьер без одновременного возглавления министерства не имеет никакого влияния.

Эта должность – вице-премьер без портфеля – почетная ссылка и попытка сохраниьером был Владимир Сивкович,

– пояснил Лещенко.

– Или сразу после Революции достоинства аналогичную должность занял Виталий Ярема. Поэтому Аваков как опытный чиновник понимал этот финт и отказался от кресла заместителя молодого премьер-министра.



Владимир Сивкович и Виталий Ярема

Должность секретаря СНБО

– Второй вариант для Авакова назывался "должность секретаря СНБО". Но там отсутствовала вакансия. Назначение Авакова означало также либо поиск нового места для Александра Данилюка, либо увольнение его с последующим конфликтом.



Александр Данилюк

Должность главы МВД

– В конце концов Аваков выбрал третий вариант – сохранить за собой министерство на Богомольца, заплатив за это цену переподчинения президенту Национальной гвардии – главного силового ресурса МВД, которого так боялся предыдущий президент Порошенко.

Что надо знать об Арсене Авакове?

Политик возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года. Представители общественности не раз требовали его освобождения. К примеру, в 2012 году Генпрокуратура открыла против Авакова уголовное дело по обвинению в превышении им служебных полномочий.



Кроме этого, он подозревался в незаконном присвоении 55 гектаров государственных земель в поселке Песочин Харьковской области. Больше читайте в материале 24 канала.



Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":