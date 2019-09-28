Зеленський хоче перезапустити судову реформу: що насторожує в діях президента

Володимир Зеленський вніс на розгляд законопроєкт про перезапуск судової реформи. Громадські організації ініціативу підтримали, проте закликали депутатів не ухвалювати проєкт закону у цій редакції. Мовляв, там закладені небезпечні положення. Про що саме йде мова – розповів експерт Фундації DEJURE Степан Берко у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим.

Які позитивні зміни принесе цей законопроєкт?

– Цей законопроєкт – це вікно можливостей. Перш за все, ним можна втілити хороші речі.

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– Основні два плюси цього законопроєкту – це оновлення Вищої кваліфікаційної комісії – органу, який фактично обирає суддів на посади. Друге – створення етичної комісії при Вищій раді правосуддя, де будуть міжнародні експерти, які допоможуть очистити і ВРП, і Вищу кваліфкомісію вд недоброчесних суддів.

Що таке Вища рада правосуддя?Орган суддівського врядування, що має забезпечувати незалежність судової влади, а також слідкувати за доброчесністю та професійністю суддів.



Голова ВСП обирається з членів ради терміном на два роки на засіданні ради таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.

– Ці речі дозволять теоретично оновити ці органи суддівського самоврядування, які будуть очищувати судову владу від недоброчесних суддів. На думку громадської організації, вплив міжнародних експертів потрібно збільшити, тому що немає довіри до органів судового самоврядування і Ради суддів.

Як проходить слухання законопроєкту в першому читанні?

– Коли парламент прийняв законопроект про перезапуск судової системи в першому читанні, кожен депутат має можливість протягом двох тижнів подати свої пропозиції.



Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про перезапуск судової реформи

– Зазвичай, такі серйозні законопроєкти, які привертають увагу суспільства й викликають дискусії, фракція намагається розробляти свої пропозиції, аби потім їх відстоювати на засіданні комітету.

– Через два тижні всі мають подати свої поправки, які надалі будуть розглядати в комітеті. Зазвичай, все відбувається так, що сам секретаріат комітету опрацьовує ці поправки та вже пропонують поради – які поправки слушні, а які ні.

– Чим відрізняється це скликання Верховної Ради від попередніх? У всіх комітетах переважно більшість має одна партія – "Слуга народу". Тому їм не потрібно чиїхось голосів, щоб прийняти рішення у комітеті.

Чи може Верховна Рада перезавантажити Вищу раду правосуддя?

– Тут питання дещо дискусійне, тому що Вища кваліфкомісія і Вища рада правосуддя – вони різні за своїм статусом, тому що ВККС утворена законом, який може зробити з нею все, що хоче – перезавантажити, змінити кількість членів тощо.

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– Натомість Вища рада правосуддя згадується в Конституції, строк повноваження її членів теж визначений в Конституції, тому є питання, чи можна звичайним законом припинити її повноваження.

Мовчанка Зеленського насторожує

– Деякі правники наголошують, що це можна зробити лише законом про внесення змін до Конституції. Можливо це і правильно, але тут є питання до президента, який може внести такий закон на розгляд парламенту – чому він готовий оновлювати ВККС і водночас не вносить жодної пропозиції щодо ВРП. Хоча, ми бачимо, що зміни до Конституції в цьому парламенті голосуються дуже легко.

Тобто ця мовчанка з боку президента викликає якісь переживання в громадськості. Бо виглядає так, що Вищу раду правосуддя вирішили поки залишити в спокої і це ще більше насторожує. Бо законопроєкт №1008 повністю підпорядковує ВККС неоновленій ВРП,

– наголосив Степан Берко.

– Тобто фактично це буде допоміжний орган при старій ВРП. Тоді виникає питання – для чого тоді його оновлювати, якщо не буде жодних самостійних повноважень.

Чи можуть перекваліфікувати Верховний Суд?

– У законопроєкті пропонується зменшити кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100. І фактично визначити, хто з цих двохсот суддів потрапить до нового Верховного Суду, це має вирішити ВККС.



Верховний Суд України

– Таке рішення викликає сумніви, тому що фактично, відсіюючи хороших і відкидаючи поганих суддів, може призвести до того, що до ВС потраплять тільки лояльні до нової влади судді. Поприте, що зараз там 44 недоброчесних суддів. Нема гарантій, що вони туди не потраплять.

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Як прийняття цього законопроєкту вплине на загальну ситуацію в Україні?

– В першу чергу і ВРП і ВС, які донедавна контролювалися попереднім президентом і його політичною силою, у зв’язку з цим законом, стануть підконтрольні новому президенту з його політичною силою.

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