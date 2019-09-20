08:05
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Як Зеленський догоджає Коломойському. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Чи відбудеться перезавантаження складу Верховного суду: позиція Зеленського

      336 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Законопроєкт про судову реформу Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради. З найважливішого в ній Зеленський, як і обіцяв до виборів, перезавантажує Вищу Кваліфікаційну комісію суддів, яка протягнула у Верховний Суд 25% недоброчесних суддів.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Право на гідність" висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Читайте також: Зеленський заявив, що землю в Україні купуватимуть і продаватимуть лише українці

      За словами Шабуніна, Зеленський так само хоче прошерстити склад Верховного Суду. Щоправда, опоненти закидають йому бажання взяти цей суд під контроль. На його думку, почистити склад Верховного суду точно треба, єдине – обмежити його контролем доброчесності, а не проводити повний перезапуск.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      "Чого в судовій реформі Зеленського немає, так це повного перезавантаження Вищої Ради Правосуддя, яка, наприклад, залишила на посадах 70% судів Майдану. При цьому президент запроваджує інструмент контролю за членами ВРП. Як на мене, їх усіх треба з ганьбою звільнити, бажано з вовчим квитком", – зазначив антикорупціонер.

      Й додав, що в нього є ще кілька таких прикладів, коли відбуваються направду системні зміни, проте на посадах залишаються, як на його думку, дуже дивні люди. Окрім Холодницького, наприклад, голова Антимонопольного комітету – Сергій Терентьєв, який врятував кілька олігархічних монополій.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 19 вересня 2019 року:

       

      blog_ava
      Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      3300
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Реформи Судді Вища рада правосуддя Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 вересня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1022
      "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      19 вересня , 21:46 "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      1815
      Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      19 вересня , 21:03 Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      Ірина Поліщук 467
      Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      19 вересня , 20:20 Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      Євгенія Мазур 13756
      Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі
      19 вересня , 19:30 Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі
      514
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук