Чи відбудеться перезавантаження складу Верховного суду: позиція Зеленського

Законопроєкт про судову реформу Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради. З найважливішого в ній Зеленський, як і обіцяв до виборів, перезавантажує Вищу Кваліфікаційну комісію суддів, яка протягнула у Верховний Суд 25% недоброчесних суддів.

Таку думку в своєму відеоблозі "Право на гідність" висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За словами Шабуніна, Зеленський так само хоче прошерстити склад Верховного Суду. Щоправда, опоненти закидають йому бажання взяти цей суд під контроль. На його думку, почистити склад Верховного суду точно треба, єдине – обмежити його контролем доброчесності, а не проводити повний перезапуск.



Володимир Зеленський

"Чого в судовій реформі Зеленського немає, так це повного перезавантаження Вищої Ради Правосуддя, яка, наприклад, залишила на посадах 70% судів Майдану. При цьому президент запроваджує інструмент контролю за членами ВРП. Як на мене, їх усіх треба з ганьбою звільнити, бажано з вовчим квитком", – зазначив антикорупціонер.

Й додав, що в нього є ще кілька таких прикладів, коли відбуваються направду системні зміни, проте на посадах залишаються, як на його думку, дуже дивні люди. Окрім Холодницького, наприклад, голова Антимонопольного комітету – Сергій Терентьєв, який врятував кілька олігархічних монополій.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 19 вересня 2019 року: