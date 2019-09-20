Произойдет ли перезагрузка состава Верховного суда: позиция Зеленского

Законопроект о судебной реформе президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду. Из самого важного в ней Зеленский, как и обещал до выборов, перезагружает Высшую квалификационную комиссию судей, которая протянула в Верховный Суд 25% нечестных судей.

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на достоинство" высказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Читайте также: Зеленский заявил, что землю в Украине будут покупать и продавать только украинцы

По словам Шабунина, Зеленский так же хочет прошерстить состав Верховного Суда. Правда, оппоненты упрекают его в желании взять этот суд под контроль. По его мнению, почистить состав Верховного суда точно надо, единственное – ограничить его контролем добропорядочности, а не проводить полный перезапуск.



Владимир Зеленский

"Чего в судебной реформе Зеленского нет, так это полной перезагрузки Высшего Совета Правосудия, который, например, оставил на должностях 70% судов Майдана. При этом президент вводит инструмент контроля за членами ВРУ. По-моему, их всех надо с позором уволить, желательно с волчьим билетом", – отметил антикоррупционер.

И добавил, что у него есть еще несколько таких примеров, когда происходят действительно системные изменения, однако на должностях остаются, как по его мнению, очень странные люди. Кроме Холодницкого, например, председатель Антимонопольного комитета – Сергей Терентьев, который спас несколько олигархических монополий.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" Виталия Шабунина за 19 сентября 2019 года: