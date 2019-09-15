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      Турборежим Верховной Рады: за какие законы проголосовали депутаты

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      Верховная Рада в первую свою полноценную неделю работала в турборежиме. И хоть проголосовала за множество реформ, но успела и оскандалиться. В частности, монобольшинство опозорилось кнопкодавами.

      Первый серьезный скандал возник, когда голосовали за закон об импичменте. Партия "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на полной процедуре принятия, а именно с обсуждением поправок, однако их не позволили даже внести. Потому что считали, что эта процедура заняла бы минимум неделю.

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      Однако монобольшинство замечания проигнорировало и включило турборежим. Поэтому вместо недели, для принятия закона понадобилось менее двух часов. Согласно новому закону, чтобы избавиться от президента нужно, чтобы депутаты создали временную следственную комиссию и передали обвинения на оценку в Конституционный и Верховный суд. И когда те сочтут претензии обоснованными, то депутаты могут голосовать за импичмент. Чтобы отправить президента в отставку нужно 338 голосов. "Процедуру не возможно будет применять на практике", – говорили те, кто не голосовал за закон.

      Это сборник норм конституции, которые мы перечислили. Но на самом деле это фасадная реформа, которая не меняет ничего,
      – рассказал народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский.

      Імпічмент президенту
      Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

      В президентской фракции впоследствии, таки признали темп слишком быстрым. Ведь с документами не все успевают ознакомиться и пообещали, что дальше будут придерживаться всех процедур. Однако турборежим не выключили и приняли за основу все законопроекты, касающиеся антикоррупционной и судебной реформ.

      В частности о перезапуске органов, которые должны перезагрузить суды и наполовину сократили состав Верховного суда. А также решили разгрузить Антикоррупционный суд. Туда будут передаваться только дела о топ-коррупции, которые расследовало НАБУ.

      Кроме того инициировали перезапуск органа по проверке деклараций – Нацагенства по предотвращению коррупции. А еще депутаты решили вернуть ответственность за незаконное обогащение, которую в начале 2019 отменил суд. В этом же законопроекте ввели механизм гражданской конфискации.

      Почему отменили предыдущую статью о незаконном обогащении?В феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

      Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году после Революции Достоинства. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

      А еще депутаты решили, что помогать ловить взяточников правоохранителям должны все граждане. Для этого за основу приняли закон о защите разоблачителей коррупции. Поймал коррупционера, после приговора суда, получи 10% от конфискованных у него убытков государству.

      Предлагается предусмотреть возможность материальной выгоды для лиц, разоблачающих коррупционеров,
      – заявил представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

      А еще парламентарии взялись бороться с бизнесом в тени. Но начали не с офшоров, а с ФОПов. Хотят обязать всех торговцев установить кассовые аппараты. Ранее, такое обязательство касалось только предпринимателей с доходом более одного миллиона гривен.

      Несмотря на монобольшинство, "Слуги народа" не чурались голосовать и за себя, и за других. Из трех нарушителей, которых поймали журналисты, двое из пропрезидентской партии. Их сначала угрожали лишать мандата, но пока те лишь обошлись извинением и потерей зарплаты.

      Смотрите видео кнопкодавства нардепа от "Слуги народа" Сергея Литвиненко:

      Завершили же депутаты неделю увольнением всего состава Центральной избирательной комиссии, хотя той всего год, а инициировал это решение президент. Причину назвал достаточно формальную – 28 отмененных судом решений. Конечно же остальные партии, да и сама ЦИК назвали такое решение сугубо политическим. В "Слуге народа" не очень и возражали.

      У нас 90% мажоритарщиков не довольны работой ЦИК, это явный маркер такой,
      – пояснил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      В результате 341 проголосовали "за". В таком же темпе депутаты планируют назначить новый состав, где большинство будет принадлежать "Слуге народа". Также уже на этой неделе депутаты могут предварительно одобрить проект бюджета на 2020 год.

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      15 сентября
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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Импичмент Европейская солидарность Партия Голос Владимир Зеленский ЦИК Верховный суд Украины Конституционный суд
      Источник: 24 канал
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