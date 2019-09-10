Закон об импичменте: что это значит и будет ли он действенным

Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Что предусматривает закон и какими будут его последствия – далее в материале 24 канала.

Что предполагается новым законом?

По словам заместителя главы Украинского института анализа и менеджмента политики Владислава Дзивидзинского, закон об импичменте – предохранитель во многих демократических странах, который предусматривает возможность отстранения президента в случае его несоответствия должности. И есть предохранители, которые не позволяют манипулировать этими вещами, создавая таким образом баланс между государственными институтами.

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Верховная Рада уже на второй неделе работы приняла закон об импичменте / Фото 24 канал

Напомним, законопроект об импичменте был инициативой президента Зеленского и одним из неотложных. Поэтому 10 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №1012 об импичменте президента в первом чтении и затем в целом. Согласно документу, импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Основанием является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Порядок объявления импичмента президенту Украины следующий:

представление Верховной Рады о совершенном президентом преступлении; голосование Рады за объявление начала процедуры импичмента и создание временной комиссии (необходим минимум 301 голос "за"); формирование временной следственной комиссии; комиссия проводит расследование факта и обстоятельств преступления; следственная комиссия готовит и подает в Раду выводы и предложения относительно проведенного расследования; рассмотрение Радой выводов комиссии с участием президента, главы и судей КСУ, председателей ВСУ и ГПУ и уполномоченного ВРУ по правам человека; Рада голосует за представление выводов ВСК и результатов обсуждения в ВСУ и КСУ (голосование тайное, нужен 300+1 голос); ВСУ и КСУ рассматривают представление Верховной Рады; Рада принимает решение об отстранении президента с поста (голосование тайное, нужно 338 и больше голосов); президент теряет полномочия после объявления об этом главой парламента.

Если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, глава парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии. И от имени парламента просит прощения у президента.

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Почему закон об импичменте приняли именно сейчас?

По мнению Владислава Дзивидзинского, во время каденции Порошенко тема закона об импичменте стала еще более актуальной, поскольку действиями пятого президента многие были недовольны. Спрос общества вылился в соответствующие требования к кандидатам в президенты. И закон об импичменте был одним из обещаний Зеленского, которое ему нужно было выполнить. Из-за давления старой политической системы президенту нужно опираться на требования людей.

Несмотря на то, что у нас регулярно происходят политические кризисы, особенно между парламентом и президентом, вопрос закона об импичменте надо было решить. Новейшая история Украины показывает нежелание мириться с решениями президента, что вылилось в Оранжевую революцию и Революцию Достоинства,

– подчеркивает Владислав Дзивидзинский.



К Порошенко были претензии, но применить импичмент не могли / Фото Getty

Поэтому, отмечает политолог, если президент будет иметь высокую поддержку украинцев, ему не грозит импичмент. Если нет – как в свое время де-юре Янукович потерял должность и фактически Порошенко, дается право другим государственным институтам сместить президента. Без революций и потрясений для государства.

Каковы последствия закона об импичменте?

Эксперты отмечают: механизм реализации закона об импичменте почти в каждой стране чрезвычайно сложный. По мнению Владислава Дзивидзинского, при нынешнем низком уровне правового сознания всех участников политического процесса сомнительно, что мы дождемся процедуры импичмента. Кроме того, этому процессу не способствует и качество судебной власти, чтобы объективно доказать вину президента. Но, подчеркивает он, с точки зрения успокоения украинских граждан такой механизм должен быть.



Закон об импичменте может вступить в действие через несколько лет /Фото Офиса президента

В то же время специалист не исключает, что команда Зеленского заложит в закон инструменты, чтобы действие закона не коснулось непосредственно пребывания нынешнего президента на посту. Возможно, рассказывает Дзивидзинский, закон вступит в действие со следующей президентской каденции. Или в конце нынешней.

Верховная Рада через закон об импичменте может шантажировать президента. Это не исключено. Но это больше баланс государственных институтов. Украина по Конституции – парламентско-президентская республика. Парламентскую форму правления имеет большинство европейских стран. Чтобы не было узурпации власти, коллегиальное принятие решений становится сейчас господствующим в большинстве демократических стран,

– отметил Владислав Дзивидзинский.



Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала



Новый закон об импичменте необходим для Украины не только с целью выполнения предвыборных обещаний Зеленского. В первую очередь – для предотвращения узурпации власти со стороны президента. Согласно старому закону, процедуру импичмента реализовать было невозможно. И это привело к укреплению авторитарного режима Януковича. Нынешняя редакция позволяет привлечь президента к ответственности, но в случае действительно веской причины и, соответственно, объективных доказательств его вины.