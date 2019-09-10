Закон про імпічмент: що це означає і чи буде він дієвим

Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. Що передбачає закон і якими будуть його наслідки – далі в матеріалі 24 каналу.

Що передбачається новим законом?

За словами заступника голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислава Дзівідзінського, закон про імпічмент – запобіжник у багатьох демократичних країнах, який передбачає можливість відсторонення президента в разі його невідповідності посаді. І є запобіжники, які дозволяють не маніпулювати цими речами, створюючи таким чином баланс між державними інституціями.

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Верховна Рада вже на другому тижні роботи прийняла закон про імпічмент / Фото 24 канал

Нагадаємо, законопроєкт про імпічмент був ініціативою президента Зеленського і одним із невідкладних. Відтак 10 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №1012 про імпічмент президента в першому читанні і потім у цілому. Згідно з документом, імпічмент може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Підставою є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Порядок оголошення імпічменту президенту України наступний:

подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин;

голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії (необхідно щонайменше 301 голос "за");

формування тимчасової слідчої комісії;

комісія проводить розслідування факту та обставин злочину;

слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування;

розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голови та суддів КСУ, голів ВСУ та ГПУ і уповноваженої ВРУ з прав людини;

Рада голосує за подання висновків ТСК та результатів обговорення до ВСУ та КСУ (голосування таємне, потрібно 300 +1 голос);

ВСУ та КСУ розглядають подання Верховної Ради;

Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста (голосування таємне, потрібно 338 і більше голосів);

президент втрачає повноваження після оголошення про це головою парламенту.

Якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії. І від імені парламенту просить вибачення у президента.

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Чому закон про імпічмент ухвалили саме зараз?

На думку Владислава Дзівідзінського, під час каденції Порошенка тема закону про імпічмент стала ще більш актуальною, оскільки діями п’ятого президента багато хто був незадоволеним. Попит суспільства вилився у відповідні вимоги до кандидатів у президенти. І закон про імпічмент був однією з обіцянок Зеленського, яку йому потрібно було виконати. Через тиск старої політичної системи президенту потрібно опиратися на вимоги людей.

Зважаючи на те, що в нас регулярно відбуваються політичні кризи, особливо між парламентом і президентом, то питання закону про імпічмент треба було вирішити. Новітня історія України показує небажання миритися з рішеннями президента, що вилилося в помаранчеву революцію і Революцію гідності,

– підкреслює Владислав Дзівідзінський.



До Порошенка були претензції, але застосувати імпічмент не могли / Фото Getty

Тому, зауважує політолог, якщо президент матиме високу підтримку українців, йому не загрожує імпічмент. Якщо ні – як свого часу де-юре втратив посаду Янукович і фактично Порошенко, дається право іншим державним інституціям змістити президента. Без революцій і потрясінь для держави.

Які наслідки закону про імпічмент?

Експерти наголошують: механізм реалізації закону про імпічмент майже в кожній країні надзвичайно складний. На думку Владислава Дзівідзінського, при нинішньому низькому рівні правової свідомості всіх учасників політичного процесу сумнівно, що ми дочекаємося процедури імпічменту. Крім того, цьому процесу не сприяє і якість судової влади, щоб об’єктивно довести вину президента. Але, підкреслює він, з точки зору заспокоєння українських громадян такий механізм повинен бути.



Закон про імпічмент може вступити в дію за кілька років /Фото офісу президента

Водночас фахівець не виключає, що команда Зеленського закладе в закон інструменти, щоб дія закону не торкнулася безпосередньо перебування нинішнього президента на посаді. Можливо, розповідає Дзівідзінський, закон вступить у дію з наступної президентської каденції. Або наприкінці нинішньої.

Верховна Рада через закон про імпічмент може шантажувати президента. Це не виключено. Але це більше баланс державних інституцій. Україна за Конституцією – парламентсько-президентська республіка. Парламентську форму правління має більшість європейських країн. Щоб не було узурпації влади, колегіальне прийняття рішень стає зараз панівним у більшості демократичних країн,

– наголосив Владислав Дзівідзінський.



Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

Новий закон про імпічмент необхідний для України не лише з метою виконання передвиборних обіцянок Зеленського. В першу чергу – для запобігання узурпації влади з боку президента. Згідно із старим законом, процедуру імпічменту реалізувати було неможливо. І це призвело до зміцнення авторитарного режиму Януковича. Нинішня редакція дозволяє притягнути президента до відповідальності, але в разі дійсно вагомої причини і відповідно об’єктивних доказів його провини.