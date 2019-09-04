Законодавчі народні ініціативи: що це означає і як реалізовуватиметься

Президент Зеленський запропонував надати законодавчу ініціативу народу. Що це означає і як це виглядатиме на практиці – в матеріалі 24 каналу.

Нормальна практика в багатьох країнах

У проєкті закону №1015 щодо законодавчої ініціативи народу зазначено: "Внести зміни до статті 93 Конституції України, виклавши її в такій редакції: "Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України". Як зазначається в пояснювальній записці: "прийняття закону не потребує проведення всеукраїнського референдуму та виділення коштів з Держбюджету для проведення".

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Як зауважує політолог Петро Олещук, законодавча народна ініціатива – звичайна практика в деяких країнах.

Законодавча народна ініціатива – не українське ноу-хау. Хоч і не поширена, але нормальна практика в деяких країнах. Є відповідні механізми. Це повноцінний інститут сучасного конституціоналізму,

– зазначає Петро Олещук.



У кількох країнах ЄС право народу на законодавчі ініціативи – нормально / Фото Getty Images

Зокрема, на національному рівні народний законодавчий інститут передбачений конституціями Австрії, Іспанії, Бразилії, Італії, Швейцарії, Польщі, Болгарії, Албанії, Словенії, Румунії, Латвії і Литви. На регіональному рівні право народної законодавчої ініціативи дозволено в 24 штатах США, низки земель ФРН, конституціями кантонів Швейцарії.

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Політичний експерт Дмитро Купира додає: право законодавчої народної ініціативи – додатковий інструмент демократії.

Як українці зможуть реалізувати своє право на законодавчі ініціативи?

Дмитро Купира зауважує: як виглядатиме механізм законодавчої народної ініціативи, ми наразі не знаємо. Поки суб’єкта законодавчої ініціативи – народу – немає у Конституції, це не можна врегулювати окремим законом.

У законі про народні ініціативи можуть бути певні обмеження. Так, як і з референдумом. Адже є питання, які не можна виносити на референдум, що прописано Конституцією. Вочевидь, із законодавчою народною ініціативою буде так само,

– вважає Дмитро Купира.

За словами Петра Олещука, процедура внесення до парламенту проєктів законів теж буде схожою до референдуму. Створюється ініціативна група, яка повинна зібрати певну кількість підписів. А далі документ подається до Верховної Ради.

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Як відомо, щоб народна ініціатива стала законопроєктом, в Італії потрібно зібрати не менш ніж 50 тисяч підписів, в Іспанії — 600 тисяч. У деяких штатах США – від 3 до 6% підписів від чисельності населення цього штату.

Експерти наголошують: останнє слово – за парламентом. Народні депутати можуть розглянути законопроєкт або ні. Зокрема, говорить Купира, документ спочатку має пройти регламентний комітет, який може повернути його на доопрацювання.

Якою буде ефективність законодавчих народних ініціатив?

Ухвалення законів за народною ініціативою реалізовувалося кілька разів в Італії. Одного разу в Австрії. У Швейцарії проєкти вносилися, але жоден не був прийнятий.

Дмитро Купира зауважує: такі ініціативи можуть стосуватися будь-чого.

Щоб мати розуміння, які законопроєкти можуть ініціювати наші громадяни, треба відкрити петиції до президента і Верховної Ради. Там можна побачити весь ансамбль народної творчості. Є правильні громадські ініціативи, але є також багато "хотєлок" громадян. "Хочу все добре і нічого поганого",

– говорить Купира.



Остаточне слово буде за парламентом / Фото 24 каналу

Тому, на його думку, є застереження. Може бути певна юридична колізія. Конституція – закон прямої дії. Деякими положеннями ми так і користуємося. Приміром, про мирні зібрання. Відповідного закону немає, але українці реалізують це своє право. Тобто, якщо не буде ухвалений окремий закон про народні ініціативи, то громадяни можуть прийти в парламент і сказати: це наше право, ми його хочемо реалізувати.

Петро Олещук наголошує: це, швидше, надання права, але не серйозний законодавчий інститут.

Насправді не буде величезної кількості законопроєктів за народної ініціативи. Народна законодавча ініціатива – вплив на законодавче поле України більше моральний, ніж юридичний,

– переконаний Петро Олещук.

Право народу вносити на розгляд законопроєкти, по-перше, розширить можливості українських громадян впливати на процеси в країні. По-друге, це може стати ще одним важелем впливу і контролю влади.