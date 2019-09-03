Рада дала старт законодавчій ініціативі народу: законопроєкт передали Конституційному Суду

Нардепи більшість голосів проголосували за внесення до порядку денного сесії Ради проєкту закону щодо законодавчої ініціативи народу України. Далі документ передадуть на розгляд Конституційного суду.

За відповідне рішення проголосували 338 нардепів. Ініціатива передбачає те, що український народ зможе подавати власні законопроєкти до парламенту. Проєкт закону вніс на розгляд Ради президент Володимир Зеленський.

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Важливо! Проєкт закону пропонує внести зміни у 93-ю статтю Конституції. Зокрема, додати до неї слово "народ" та абзац: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".

Наразі, відповідно до цієї статті, право подавати законопроєкти до Верховної Ради належить президентові, народним депутатам і Кабінету міністрів.

Цей список тепер, найімовірніше, розширять. Щоправда, поки невідомий механізм, за яким люди зможуть подавати на розгляд нардепів свої законопроєкти.

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