17:11
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Рада дала старт законодавчій ініціативі народу: законопроєкт передали Конституційному Суду

      50
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Нардепи більшість голосів проголосували за внесення до порядку денного сесії Ради проєкту закону щодо законодавчої ініціативи народу України. Далі документ передадуть на розгляд Конституційного суду.

      За відповідне рішення проголосували 338 нардепів. Ініціатива передбачає те, що український народ зможе подавати власні законопроєкти до парламенту. Проєкт закону вніс на розгляд Ради президент Володимир Зеленський.

      Актуально: Засідання Верховної Ради 3 вересня: онлайн-трансляція

      Важливо! Проєкт закону пропонує внести зміни у 93-ю статтю Конституції. Зокрема, додати до неї слово "народ" та абзац: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".

      Наразі, відповідно до цієї статті, право подавати законопроєкти до Верховної Ради належить президентові, народним депутатам і Кабінету міністрів.

      Цей список тепер, найімовірніше, розширять. Щоправда, поки невідомий механізм, за яким люди зможуть подавати на розгляд нардепів свої законопроєкти.

      До теми: Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      188011
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      сьогодні , 17:00 Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      Ольга Черненко 187
      Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      сьогодні , 16:13 Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      Ірина Поліщук 996
      Як перестати боятись стоматологів
      сьогодні , 16:00 Як перестати боятись стоматологів
      Олександр Бевза 216
      Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності
      сьогодні , 15:11 Тепер заживемо, але це – не точно: реакція соцмереж на скасування депутатської недоторканності
      1196
      Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      сьогодні , 15:00 Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      Борис Немировський 1353
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук