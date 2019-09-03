Народ сможет подавать законопроекты в парламент: Рада сделала первый шаг

Нардепы большинством голосов проголосовали за внесение в повестку дня сессии Рады проекта закона о законодательной инициативе народа Украины. Далее документ передадут на рассмотрение Конституционного суда.

За соответствующее решение проголосовали 338 нардепов. Инициатива предусматривает то, что украинский народ сможет вносить собственные законопроекты в парламент. Проект закона внес на рассмотрение Рады президент Владимир Зеленский.

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Важно! Проект закона предлагает внести изменения в 93-ю статью Конституции. В частности, добавить в нее слово "народ" и абзац: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины".

Сейчас, согласно этой статье, право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров.

Этот список теперь, вероятнее всего, расширят. Правда, пока неизвестен механизм, по которому люди смогут подавать на рассмотрение нардепов свои законопроекты.

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