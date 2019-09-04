Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться

Президент Зеленский предложил предоставить законодательную инициативу народу. Что это значит и как это будет выглядеть на практике – в материале 24 канала.

Нормальная практика во многих странах

В проекте закона №1015 о законодательной инициативе народа указано: "Внести изменения в статью 93 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: "Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу, Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определенных Конституцией Украины и законами Украины". Как отмечается в пояснительной записке: "принятие закона не требует проведения всеукраинского референдума и выделения средств из Госбюджета для проведения".

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Как отмечает политолог Петр Олещук, народная законодательная инициатива – обычная практика в некоторых странах.

Народная законодательная инициатива – не украинское ноу-хау. Хоть и не распространенная, но нормальная практика в некоторых странах. Есть соответствующие механизмы. Это полноценный институт современного конституционализма,

– отмечает Петр Олещук.



В нескольких странах ЕС право народа на законодательные инициативы – нормально / Фото Getty Images

В частности, на национальном уровне народный законодательный институт предусмотрен конституциями Австрии, Испании, Бразилии, Италии, Швейцарии, Польши, Болгарии, Албании, Словении, Румынии, Латвии и Литвы. На региональном уровне право народной законодательной инициативы разрешено в 24 штатах США, ряде земель ФРГ, закреплено конституциями кантонов Швейцарии.

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Политический эксперт Дмитрий Купыра добавляет: право законодательной народной инициативы – дополнительный инструмент демократии.

Как украинцы смогут реализовать свое право на законодательные инициативы?

Дмитрий Купыра замечает: как будет выглядеть механизм народной законодательной инициативы, мы пока не знаем. Пока субъекта законодательной инициативы – народа нет в Конституции, это нельзя урегулировать отдельным законом.

В законе о народных инициативах могут быть определенные ограничения. Так, как и с референдумом. Ведь есть вопросы, которые нельзя выносить на референдум, что прописано Конституцией. Очевидно, с законодательной народной инициативой будет так же,

– считает Дмитрий Купыра.

По словам Петра Олещука, процедура внесения в парламент проектов законов тоже будет похожей на референдум. Создается инициативная группа, которая должна собрать определенное количество подписей. А далее документ подается в Верховную Раду.

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Как известно, чтобы народная инициатива стала законопроєктом, в Италии нужно собрать не менее 50 тысяч подписей, в Испании — 600 тысяч. В некоторых штатах США – от 3 до 6% подписей от численности населения этого штата.

Эксперты отмечают: последнее слово – за парламентом. Народные депутаты могут рассмотреть законопроект или нет. В частности, говорит Купыра, документ сначала должен пройти регламентный комитет, который может вернуть его на доработку.

Какой будет эффективность законодательных народных инициатив?

Принятие законов по народной инициативе реализовывалось несколько раз в Италии. Однажды в Австрии. В Швейцарии проекты вносились, но ни один не был принят.

Дмитрий Купыра отмечает: такие инициативы могут касаться чего угодно.

Чтобы получить понимание, какие законопроекты могут инициировать наши граждане, надо открыть петиции к президенту и Верховной Раде. Там можно увидеть весь ансамбль народного творчества. Есть правильные общественные инициативы, но есть также много "хотелок" граждан. " Хочу все хорошее и ничего плохого",

– говорит Купыра.



Последнее слово будет за парламентом / Фото 24 канала

Поэтому, по его мнению, есть оговорка. Может быть определенная юридическая коллизия. Конституция – закон прямого действия. Некоторыми положениями мы так и пользуемся. К примеру, о мирных собраниях. Соответствующего закона нет, но украинцы реализуют это свое право. То есть, если не будет принят отдельный закон о народных инициативах, то граждане могут прийти в парламент и сказать: это наше право, мы его хотим реализовать.

Петр Олещук отмечает: это скорее предоставление права, но не серьезный законодательный институт.

На самом деле не будет огромного количества законопроектов по народной инициативе. Народная законодательная инициатива будет иметь влияние на законодательное поле Украины больше моральное, чем юридическое,

– убежден Петр Олещук.

Право народа вносить на рассмотрение законопроекты, во-первых, расширит возможности украинских граждан влиять на процессы в стране. Во-вторых, это может стать еще одним рычагом влияния и контроля власти.