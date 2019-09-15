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      Турборежим Верховної Ради: за які закони проголосували депутати

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      Верховна Рада у перший свій повноцінний тиждень працювала в турборежимі. І хоч проголосувала за безліч реформ, але встигла і оскандалитись. Зокрема, монобільшість знеславилися кнопкодавами.

      Перший серйозний скандал виник, коли голосували за закон про імпічмент. Партія "Голос" та "Європейська солідарність" наполягали на повній процедурі ухвалення, а саме з обговоренням поправок, проте їх не дозволили навіть внести. Бо вважали, що ця процедура зайняла б щонайменше тиждень.

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      Проте монобільшість зауваження проігнорувала і увімкнули турборежим. Відтак замість тижня, для ухвалення закону знадобилося менше двох годин. Згідно з новим законом, аби позбутися президента потрібно, щоб депутати створити тимчасову слідчу комісію і передали обвинувачення на оцінку до Конституційного і Верховного суду. І коли ті визнають претензії обґрунтованими, то депутати можуть голосувати за імпічмент. Щоб відправити президента у відставку потрібно 338 голосів. "Процедуру не можливо буде застосовувати на практиці", – казали ті, хто не голосував за закон.

      Це збірник норм конституції, які ми перелічили. Але насправді це фасадна реформа, яка не змінює нічого,
      – розповів народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський.

      Імпічмент президенту
      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

      В президентській фракції згодом, таки визнали темп зашвидким. Адже з документами не всі встигають ознайомитися і пообіцяли, що далі дотримуватимуться усіх процедур. Проте турборежим не вимкнули і ухвалили за основу всі законопроєкти, які стосуються антикорупційної і судової реформ.

      Зокрема про перезапуск органів, які мають перезавантажити суди і наполовину скоротили склад Верховного суду. А також вирішили розвантажити Антикорупційний суд. Туди передаватимуться лише справи про топкорупцію, які розслідувало НАБУ.

      Крім того ініціювали перезапуск органу з перевірки декларацій – Нацагенства з запобігання корупції. А ще депутати вирішили повернути відповідальність за незаконне збагачення, яку на початку 2019 скасував суд. В цьому ж законопроєкті запровадили механізм цивільної конфіскації.

      Чому скасували попередню статтю про незаконне збагачення?У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

      Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році після Революції Гідності. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

      А ще депутати вирішили, що допомагати ловити хабарників правоохоронцям мають усі громадяни. Для цього за основу прийняли закон про захист викривачів корупції. Спіймав корупціонера, після вироку суду, отримай 10% від конфіскованих у нього збитків державі.

      Пропонується передбачити можливість матеріальної вигоди для осіб, які викривають корупціонерів,
      – заявив представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

      А ще парламентарі взялись боротись з бізнесом в тіні. Але почали не з офшорів, а з ФОПів. Хочуть зобов'язати всіх торговців встановити касові апарати. Раніше, таке зобов'язання стосувалось лише підприємців з доходом більше одного мільйона гривень.

      Не зважаючи на монобільшість, "Слуги народу" не цуралися голосувати і за себе, і за інших. З трьох порушників, яких спіймали журналісти, двоє з пропрезидентської партії. Їх спочатку погрожували позбавляти мандату, але поки ті лише обійшлися вибаченням і втратою зарплатні.

      Дивіться відео кнопкодавства нардепа від "Слуги народу" Сергія Литвиненка:

      Завершили ж депутати тиждень звільненням всього складу Центральної виборчої комісії, хоч тій всього рік, а ініціював це рішення президент. Причину назвав досить формальну – 28 скасованих судом рішень. Звісно ж решта партій, та і саме ЦВК назвали таке рішення суто політичним. В "Слузі народу" не дуже і заперечували.

      В нас 90% мажоритарників не задоволені роботою ЦВК, це явний маркер такий,
      – пояснив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      В результаті 341 проголосували "за". У такому ж темпі депутати планують призначити новий склад, де більшість належатиме "Слузі народу". Також вже цього тижня депутати можуть попередньо схвалити проєкт бюджету на 2020 рік.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Партія Голос Європейська солідарність Верховна Рада Імпічмент Конституційний суд Верховний суд України ЦВК
      Джерело: 24 канал
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