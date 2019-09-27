Це може призвести до загибелі парламентаризму: ОП намагається контролювати "слуг народу"

"Слуга народу", – найбільша фракція за всю історію України, у політичної сили Зеленського – 254 місця. Та утримати всіх нардепі – справа не з легких. Особливо, коли обранці від початку своєї роботи починають бунтувати.

Велика фракція – це не просто

Як Офіс Президента намагається зберегти фракцію монолітною, і контролювати своїх депутатів – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У "Слуги народу" – 254 нардепи, тому їм не довелося шукати партнерів по коаліції. Вони самі стали коаліцією. Однак контролювати велику фракцію не просто. Спочатку шляхом жеребкування її розділили на 15 підгруп по 15-20 людей.

"Коли є окрема відповідальна особа, в підпорядкуванні якої є ще декілька осіб – це спрощує процес менеджменту над партією", – пояснив політолог Олексій Мінаков.

Система дала збій досить швидко. "Слуги народу" провалили голосування за зміни до кримінального кодексу, де прописаний дозвіл НАБУ та ДБР прослуховувати народних депутатів, які з 1 січня стануть доторканими.

Це може лякати тих, хто має темне минуле. Це може лякати тих, які йшли до Верховної Ради заради якихось певних прогматичних, матеріальних цілей,

– підкреслив політичний експерт Тарас Семенюк.

Імперативний мандат: загрози тиску

Нині ж в Офісі Президента хочуть запровадити імперативний мандат – позбавляти повноважень за вихід чи виключення із фракції. Якщо зараз ця норма застосовується лише для нардепів, обраних за партійним списком, то тепер її хочуть запровадити і для мажоритарників.

Не може бути такого, що людина зайшла, як депутат, під флагом партії, потім почала робити все навпаки і залишається депутатом, ну це ж просто не справедливо,

– висловив свою позицію голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Народний депутат попередніх скликань Леонід Ємець вважає, що запровадження імперативного мандату – це спосіб контролювати позицію кожного депутата у фракції.

Депутат, який під імперативним мандатом – це не представник народу, це раб політичної верхівки. Тому що давайте уявимо ситуацію, що не депутат відійшов від лінії партії, а партія взяла розгорнулася з засад, які вона декларувала і починає робить щось інше,

– наголосив народний депутат 8-го скликання Леонід Ємець.

Кнопкодавство і прогули: чому не запровадили сенсорну кнопку

Та забирати мандат будуть не тільки за порушення партійної дисципліни, а й за кнопкодавство та прогули. Верховна Рада направила до Конституційного суду відповідний президентський законопроект. Хоча в громадському русі "Чесно", вважають, що більш дієвий спосіб – просто впровадити сенсорну кнопку.

"Треба усунути можливість кнопкодавити, тому що якщо лише покаранням обмежуватися, то це все одно може залишити можливість десь там комусь не персонально проголосувати, але при цьому, хтось може навмисно закрити на це очі, не побачити це", – сказав аналітик Громадського руху "Чесно" Дмитро Черетун.

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Запровадження контролю

За словами політологів, керівництво "Слуги народу" розуміє, що не завжди депутати будуть слухняно виконувати вказівки партії. Тому і намагається впровадити повний контроль над ними.

Але проблема в тому, що якщо реально їх впровадити, то це призведе до остаточної загибелі парламентаризму,

– підсумував політолог Олексій Мінаков.

Та поки особливо скандальні норми у провладній фракції не підтримують. А це означає, що авторам цих ідей доведеться йти на поступки.