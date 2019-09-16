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      Деяких, хто вибивається з оркестру "Слуги народу", попереджають телефонними дзвінками, – Лещенко

      1647 Читать новость на русском
      ВРУ
      ВРУ / Getty Images

      "Слуга народу" готується ухвалити закон, який дозволяє позбавляти депутата повноважень рішенням керівного органу партії. І це можу призвести до бротьби з вільнодумством, прояви якої вже можна було помітити, наприклад, всередині партії "Слуга народу".

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

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      В законі йдеться про розширення принципу імперативного мандату. Він пояснив, що таким чином пропонується дозволити позбавляти депутатства в разі припинення членства у фракції. "Тобто – якщо партія сама вирішила позбавити депутата повноважень. Тобто фракція неугодного депутата зможе на своєму зібранні виключити з фракції та парламенту", – сказав журналіст.

      Іншими словами, це може перетворитися на боротьбу з вільнодумством. І це суперечить принципам демократії, адже депутатський мандат дають виборці – громадяни – а не партійні боси. І це напряму суперечить рекомендаціями Венеційської комісії, яка переглядає законодавство країн-членів Ради Європи на відповідність європейським стандартам,
      – зазначив журналіст.

      Він додав, що саме тому можна було спостерігати дивні трансформації при голосуванні за уряд Гончарука.

      "Як ми пам'ятаємо, його обирали одним пакетом, і наявність Арсена Авакова серед міністрів викликала найбільше негативу. Коли результати голосування за уряд зафіксували на табло, 14 депутатів зі "Слуги народи" не проголосували за Кабмін. Але через деякий час деякі з них підійшли до спікера та повідомлили, що в них… не спрацювала кнопка. Це депутати Лерос, Скороход, Корявченков, Янченко, Юрченко. Хоча в деяких депутатів значилося, що вони відсутні – тобто їхня картка взагалі була не в терміналі. Ті, хто попросили зарахувати голоси за уряд", – згадав Лещенко.

      І це вже зараз виглядає як побоювання переслідування за власну позицію. За моєю інформацією, до деяких з тих, хто вибивається з оркестру "Слуги народу", попереджають телефонними дзвінками про неприпустимість такої політичної поведінки,
      – наголосив журналіст.

      Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 14 вересня 2019:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Законодавство Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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