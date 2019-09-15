Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
Мы два десятилетия живем в пространстве лицемерия. Обыватель хочет, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в госсекторе. Депутаты делают вид, что живут на одну зарплату. Когда Владимир Путин в первый раз сел в президентское кресло – он ввел неофициальных доплат чиновникам, взяв их под контроль. Выберет ли такой путь Зеленский – читайте в блоге 24 канала.
Путин и чиновники
Когда Владимир Путин в первый раз сел в президентское кресло – он ввел систему доплат. Неофициальных – чиновникам. Задача была проста: отженить бюрократический аппарат от олигархов.
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Путин первого срока продавал себя избирателю как человека, способного "навести порядок". Боролся с мятежной Чечней. Лишал олигархов доступа к медиаресурсам. Восстанавливал управляемость и контролируемость. Государство было слабым игроком – а Путин намеревался сделать его сильным. Вполне логичный шаг для человека, который следующие двадцать лет проведет во главе государственной вертикали.
Украина – не исключение: что выберет Зеленский?
Система доплат была нужна ему для решения этой задачи. В противном случае он был бы обречен на саботаж. Чиновника танцует тот, кто ему платит. Если ты не заполняешь вакуум – это делает кто-то еще. Это правило универсальное. Украина не исключение.
Мы два десятилетия живем в пространстве тотального лицемерия. Обыватель хочет, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в госсекторе. Депутаты делают вид, будто живут на одну зарплату. Хотя система неофициальных доплат существовала всегда. Деньги в конвертах получали большинство из тех, кто в силу должности мог торговать своей лояльностью. Исключения были – но, как и всегда, они лишь подтверждали правило.
Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит. И речь сейчас не только о депутатском корпусе. Речь о сотнях чиновников по всей стране, которые должны "имплементировать", "создавать" и "обеспечивать". Они делали вид, что живут на официальную зарплату. Мы делали вид, что верим в это. Любая попытка платить "рыночные" деньги приводила к "кейсу Коболева". Когда о зарплате главы "Нафтогаза" не говорил лишь ленивый.
Смена власти поменяла фамилии – но не правила игры. Владимир Зеленский может заставить парламент проголосовать за что угодно. Может отменять неприкосновенность, концентрировать силовые полномочия, расставлять на ключевых должностях доверенных людей. Но ключевой вопрос останется прежним: а кто будет платить чиновникам?
Есть несколько вариантов
► Первый. Власть волевым решением поднимает зарплаты. Делает госслужбу привлекательной для тех, кто не хочет брать взятки. Объясняет избирателю, что несколько тысяч долларов – это адекватная компенсация для чиновника среднего уровня. Получает право на то, чтобы говорить о реальном изменении правил игры. Попутно – несет имиджевые издержки.
► Второй. Власть сохраняет систему доплат в конвертах. Выстраивает схемы в госкомпаниях, на таможне или в налоговой – без которых невозможно обеспечить нужное количество "кэша". Или договаривается с финансово-промышленными группами о совместном управлении госаппаратом.
► Третий. Власть не делает ничего. Позволяет олигархам и дальше приватизировать госаппарат. Борется со следствиями, а не с причиной. Ритуально арестовывает коррупционеров, на место которых неизбежно приходят другие коррупционеры.
Эта ситуация неизбежна – финансовая подушка безопасности, позволяющая не оглядываться на официальную зарплату, есть далеко не у всех, кто готов сегодня инвестировать свои знания и опыт в отладку госмашины. Любые законопроекты новой власти не отменят зарплатный вопрос. Потому что именно от него зависит то, кто, в конечном счете, приватизирует страну.
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Варианта три. Финансово-промышленные группы. Персональная вертикаль Владимира Зеленского. Или общество – если новая власть наберется смелости сломать систему тотального лицемерия. И если мы не увидим решения – это будет значить, что оно уже принято.
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