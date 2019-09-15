19:25
15 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Грані правди
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин

      Грані правди 286 Читать новость на русском

      Мы два десятилетия живем в пространстве лицемерия. Обыватель хочет, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в госсекторе. Депутаты делают вид, что живут на одну зарплату. Когда Владимир Путин в первый раз сел в президентское кресло – он ввел неофициальных доплат чиновникам, взяв их под контроль. Выберет ли такой путь Зеленский – читайте в блоге 24 канала.

      Путин и чиновники

      Когда Владимир Путин в первый раз сел в президентское кресло – он ввел систему доплат. Неофициальных – чиновникам. Задача была проста: отженить бюрократический аппарат от олигархов.

      Читайте також: Точка невозврата для Украины

      Путин первого срока продавал себя избирателю как человека, способного "навести порядок". Боролся с мятежной Чечней. Лишал олигархов доступа к медиаресурсам. Восстанавливал управляемость и контролируемость. Государство было слабым игроком – а Путин намеревался сделать его сильным. Вполне логичный шаг для человека, который следующие двадцать лет проведет во главе государственной вертикали.

      Украина – не исключение: что выберет Зеленский?

      Система доплат была нужна ему для решения этой задачи. В противном случае он был бы обречен на саботаж. Чиновника танцует тот, кто ему платит. Если ты не заполняешь вакуум – это делает кто-то еще. Это правило универсальное. Украина не исключение.

      Мы два десятилетия живем в пространстве тотального лицемерия. Обыватель хочет, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в госсекторе. Депутаты делают вид, будто живут на одну зарплату. Хотя система неофициальных доплат существовала всегда. Деньги в конвертах получали большинство из тех, кто в силу должности мог торговать своей лояльностью. Исключения были – но, как и всегда, они лишь подтверждали правило.

      Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит. И речь сейчас не только о депутатском корпусе. Речь о сотнях чиновников по всей стране, которые должны "имплементировать", "создавать" и "обеспечивать". Они делали вид, что живут на официальную зарплату. Мы делали вид, что верим в это. Любая попытка платить "рыночные" деньги приводила к "кейсу Коболева". Когда о зарплате главы "Нафтогаза" не говорил лишь ленивый.

      Смена власти поменяла фамилии – но не правила игры. Владимир Зеленский может заставить парламент проголосовать за что угодно. Может отменять неприкосновенность, концентрировать силовые полномочия, расставлять на ключевых должностях доверенных людей. Но ключевой вопрос останется прежним: а кто будет платить чиновникам?

      Есть несколько вариантов 

      ► Первый. Власть волевым решением поднимает зарплаты. Делает госслужбу привлекательной для тех, кто не хочет брать взятки. Объясняет избирателю, что несколько тысяч долларов – это адекватная компенсация для чиновника среднего уровня. Получает право на то, чтобы говорить о реальном изменении правил игры. Попутно – несет имиджевые издержки.

      ► Второй. Власть сохраняет систему доплат в конвертах. Выстраивает схемы в госкомпаниях, на таможне или в налоговой – без которых невозможно обеспечить нужное количество "кэша". Или договаривается с финансово-промышленными группами о совместном управлении госаппаратом.

      ► Третий. Власть не делает ничего. Позволяет олигархам и дальше приватизировать госаппарат. Борется со следствиями, а не с причиной. Ритуально арестовывает коррупционеров, на место которых неизбежно приходят другие коррупционеры.

      Эта ситуация неизбежна – финансовая подушка безопасности, позволяющая не оглядываться на официальную зарплату, есть далеко не у всех, кто готов сегодня инвестировать свои знания и опыт в отладку госмашины. Любые законопроекты новой власти не отменят зарплатный вопрос. Потому что именно от него зависит то, кто, в конечном счете, приватизирует страну.

      Читайте також: Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля

      Варианта три. Финансово-промышленные группы. Персональная вертикаль Владимира Зеленского. Или общество – если новая власть наберется смелости сломать систему тотального лицемерия. И если мы не увидим решения – это будет значить, что оно уже принято.

      blog_ava
      Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      3820
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Володимир Путін Володимир Зеленський Новини України Відеоблоги Гроші Грані правди Корупція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      сьогодні , 19:00 Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      Світові Медіа 977
      Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      сьогодні , 18:00 Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      Павло Казарін 287
      Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      сьогодні , 17:00 Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      Олександра Дрік 137
      12 причин, которые заставляют уйти из компании
      сьогодні , 16:00 12 причин, которые заставляют уйти из компании
      Блог Медіа 596
      Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      сьогодні , 12:00 Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      Говори українською! 1320
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук