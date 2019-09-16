Тех, кто выбивается из оркестра "Слуги народа", предупреждают телефонными звонками, – Лещенко

"Слуга народа" готовится принять закон, который позволяет лишать депутата полномочий решением руководящего органа партии. И это может привести к борьбе с вольнодумством, проявления которого уже можно было заметить, например, внутри партии "Слуга народа".

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

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В законе говорится о расширении принципа императивного мандата. Он пояснил, что таким образом предлагается разрешить лишать депутатства в случае прекращения членства во фракции. "То есть – если партия сама решила лишить депутата полномочий. То есть фракция неугодного депутата сможет на своем собрании исключить из фракции и парламента", – сказал журналист.

Другими словами, это может превратиться в борьбу с вольнодумством. И это противоречит принципам демократии, ведь депутатский мандат дают избиратели – граждане, а не партийные боссы. И это напрямую противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, которая пересматривает законодательства стран-членов Совета Европы на соответствие европейским стандартам,

– отметил журналист.

Он добавил, что именно поэтому можно было наблюдать странные трансформации при голосовании за правительство Гончарука.

"Как мы помним, его выбирали одним пакетом, и наличие Арсена Авакова среди министров вызвало больше всего негатива. Когда результаты голосования за правительство зафиксировали на табло, 14 депутатов из "Слуги народы" не проголосовали за Кабмин. Но через некоторое время некоторые из них подошли к спикеру и сообщили, что у них... не сработала кнопка. Это депутаты Лерос, Скороход, Корявченков, Янченко, Юрченко. Хотя у некоторых депутатов значилось, что они отсутствуют – то есть их карточка вообще была не в терминале. Те, кто попросили засчитать голоса за правительство", – вспомнил Лещенко.

И это уже сейчас выглядит как опасения преследования за собственную позицию. По моей информации, до некоторых из тех, кто выбивается из оркестра "Слуги народа", предупреждают телефонными звонками о недопустимости такого политического поведения,

– подчеркнул журналист.

Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 14 сентября 2019: