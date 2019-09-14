Загроза вільнодумству у Раді: у "Слузі народу" побоюються переслідувань за власну позицію?

Депутатську недоторканість нарешті скасовано. Але це не повинно перерости в боротьбу із вільнодумством та демократією в парламенті.

Зняття недоторканності: а як було раніше

Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність у тому вигляді, як вона проіснувала майже чверть століття в українському парламенті – від закрілпення в Конституції 1996 року.

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Нова Рада прийняла поправки 373 голосами "за". Закон прибрав з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і що без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Норма, завдяки якій сотні корупціонерів уникли відповідальності та стали законодавцями, помре після 1 січня 2020 року. За час дії цього положення ми ставали свідками абсурдних речей.

► Рінат Ахметов

Наприклад, в 2007 році олігарх Рінат Ахметов обрався до Верховної Ради за списком "Партії регіонів". Але протягом 5 років каденції він прийшов під купол, фізичну перетнувши поріг парламенту, лише… один раз.

Так, вам не почулося – один раз, в день складення присяги депутата та автоматичного набуття недоторканності. Після цього він не показував носа в парламенті, що не залишає жодних сумнівів – тоді, в 2007 році, Ахметов побоювався повторення історії свого друга Бориса Колеснікова, який провів під арештом декілька місяців, а тому став депутатом заради недоторканності.

► Павло Лазаренко

Першим депутатом, з якого зняли імунітет, став Павло Лазаренко. Його зробили доторканим у лютому 1999 року. За декілька тижнів до того, передчуваючи неприємності та знаючи, що голосів депутатів вистачить, Лазаренко втік до Греції, де імітував хворобу, а потім перебрався до Америки, де постав перед судом і отримав 8 років тюрми за порушення американських законів.

Це був єдиний приклад, коли українського депутата, загалом політика такого рівня ув'язнили за корупційні дії. При чому, сталося це на території США. Чому? Тому що в Україні народні депутати мали абсурдну по своїй суті недоторканність.

► Сергій Клюєв

З аналогічних причин, через втрату імунітету, з України втік брат колишнього глави адміністрації президента Сергій Клюєв, якого підозрюють в співучасті щодо заволодіння державних коштів на потреби власного бізнесу.

► Віктор Лозинський

Навіть у випадку з депутатом Лозинським, засудженим за вбивство людини, було неможливо його затримати допоки він не склав депутатські повноваження.



Лазаренко, Клюєв, Лозинський

Що таке депутатська недоторканність і що означає її скасування?Недоторканність дає депутату гарантію, що без згоди Ради його не притягнуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності. Завдяки імунітету депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади.



За зняття депутатської недоторканності 3 серпня в Раді проголосували 373-ма голосами. З 1 січня 2020 року у депутатів не буде імунітету. Можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепи не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.

Нові загрози

Я радію новині про скасування депутатського привілею, бо початковою точкою цього шляху була масштабна акція протесту з вимогою "великий політичної реформи" за часів Порошенка, яка відбулася 17 жовтня 2017 року. Одна з вимог, яку ми тоді висували – це скасування депутатського імунітету. Через два роки мета досягнута вже новим складом Ради, так само виконано дві інших умови: створено Антикорупційний суд та ухвалено новий закон про вибори без мажоритарки.

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Але окрім явно позитивних змін, після зміни влади у нового президента виникають нові спокуси повністю поставити під контроль собі весь політичний процес, що суперечить стандартам демократії.

► Закон, який дозволяє позбавляти депутата повноважень рішенням керівного органу партії

Наприклад, "Слуга народу" готується ухвалити закон, який дозволяє позбавляти депутата повноважень рішенням керівного органу партії. Ідеться про розширення принципу імперативного мандату. За чинною Конституцією, зараз це можливо лише у разі виходу депутата із фракції. І якщо депутат залишався у складі фракції, але критикував зловживання та корупцію, то при всьому бажанні заткнути йому рота та викинути за межі Ради, це було неможливо зробити.

Саме завдяки цьому я міг відверто викривати корупцію Порошенка з трибуни парламенту, але ні він, ні його оточення не могли знайти на мене важелів впливу. Тепер же пропонується дозволити позбавляти депутатства в разі припинення членства у фракції, тобто – якщо партія сама вирішила позбавити депутата повноважень. Тобто фракція неугодного депутата зможе на своєму зібранні виключити з фракції та парламенту.

Іншими словами, це може перетворитися на боротьбу з вільнодумством. І це суперечить принципам демократії, адже депутатський мандат дають виборці – громадяни – а не партійні боси. І це напряму суперечить рекомендаціями Венеційської комісії, яка переглядає законодавство країн-членів Ради Європи на відповідність європейським стандартам.

Саме тому можна було спостерігати дивні трансформації при голосуванні за уряд Гончарука. Як ми пам'ятаємо, його обирали одним пакетом, і наявність Арсена Авакова серед міністрів викликала найбільше негативу. Коли результати голосування за уряд зафіксували на табло, 14 депутатів зі "Слуги народи" не проголосували за Кабмін. Але через деякий час деякі з них підійшли до спікера та повідомлили, що в них… не спрацювала кнопка. Це депутати Лерос, Скороход, Корявченков, Янченко, Юрченко. Хоча в деяких депутатів значилося, що вони відсутні – тобто їхня картка взагалі була не в терміналі. Ті, хто попросили зарахувати голоси за уряд.

І це вже зараз виглядає як побоювання переслідування за власну позицію. За моєю інформацією, до деяких з тих, хто вибивається з оркестру "Слуги народу", попереджають телефонними дзвінками про неприпустимість такої політичної поведінки.

► Закриті засідання уряду

Так само небезепчні деякі інші новації – проводити засідання уряду в закритому від преси режимі.

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Тому зміни в Україні, яких так чекають люди, не мають права перерости в наступ на демократію або демонтаж прозорості в ухваленні рішень.