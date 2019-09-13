Как накажут кнопкодавов в Раде: заявление "Слуги народа"

Народные депутаты от фракции "Слуга народа", которых поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде, будут наказаны – к ним применят суровые санкции.

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады отметил, что на заседании фракции нардепы рассмотрят вопрос неперсонального голосования своих коллег, передает Укринформ.

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Если не было реальной необходимости в этом, то это такая напіввипадковість. Они (депутаты-"кнопкодавы" – 24 канал) понесут строгие санкции. Мы будем рассматривать этот вопрос на повестке дня на заседании фракции,

– сказал Арахамия.

В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский назвал кнопкодавство "слуг народа" большой ошибкой, пишет "Украинская правда" в твиттере. Депутаты уже якобы извинились за свой поступок.

По мнению гаранта, не он должен наказывать кнопкодавов – это должно определять законодательство.

"Есть законодательство, которое это регулирует. Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент регулирует каждого депутата", – подытожил президент.

К слову, заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук предлагает штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. Предполагается, что за голосованием нардепов будет следить и обнаруживать кнопкодавов аппарат Рады.

Кого из нардепов поймали за кнопкодавством?

На кнопкодавстве в Раде попались уже 3 народны[ депутатf. Среди них двое нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев.



– Первым кнопкодавил Литвиненко, который 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.

– Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

– Ковалев неперсонально голосовал в Раде 10 сентября вместо другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. Затем нардеп еще и угрожал журналистам и до сих пор не извинился перед народом Украины.