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      Как накажут кнопкодавов в Раде: заявление "Слуги народа"

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      Арахамия пригрозил санкциями депутатам-кнопкодавам "Слуги народа"
      Арахамия пригрозил санкциями депутатам-кнопкодавам "Слуги народа" / Фото из Facebook

      Народные депутаты от фракции "Слуга народа", которых поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде, будут наказаны – к ним применят суровые санкции.

      Глава "Слуги народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады отметил, что на заседании фракции нардепы рассмотрят вопрос неперсонального голосования своих коллег, передает Укринформ.

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      Если не было реальной необходимости в этом, то это такая напіввипадковість. Они (депутаты-"кнопкодавы" – 24 канал) понесут строгие санкции. Мы будем рассматривать этот вопрос на повестке дня на заседании фракции,
      – сказал Арахамия.

      В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский назвал кнопкодавство "слуг народа" большой ошибкой, пишет "Украинская правда" в твиттере. Депутаты уже якобы извинились за свой поступок.

      По мнению гаранта, не он должен наказывать кнопкодавов – это должно определять законодательство.

      "Есть законодательство, которое это регулирует. Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон об императивном мандате. И пусть закон регулирует, а не президент регулирует каждого депутата", – подытожил президент.

      К слову, заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук предлагает штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. Предполагается, что за голосованием нардепов будет следить и обнаруживать кнопкодавов аппарат Рады.

      Кого из нардепов поймали за кнопкодавством?
      На кнопкодавстве в Раде попались уже 3 народны[ депутатf. Среди них двое нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев.

      Первым кнопкодавил Литвиненко, который 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.
      – Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
      – Ковалев неперсонально голосовал в Раде 10 сентября вместо другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. Затем нардеп еще и угрожал журналистам и до сих пор не извинился перед народом Украины.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Санкции Законодательство Кнопкодавство Слуга народа Давид Арахамия
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