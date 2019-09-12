Разобраться со случаями кнопкодавства Стефанчук поручил регламентному комитету Рады

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями неперсонального голосования (кнопкодавства) и дать правовую оценку.

"Отдельной опцией регистрирую проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", – написал в фейсбуке Стефанчук.

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На открытии пленарного заседания Рады 12 сентября кнопкодавы из фракции "Слуга народа" попросили прощения за неперсональное голосование и пообещали перевести их месячную зарплату на благотворительные нужды.

Что известно о кнопкодавстве "Слуг народа"? На кнопкодавстве в Раде попались 2 нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Литвиненко голосовал еще 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. А Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.



Кроме того, 10 сентября в Раде на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

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Какое наказание грозит кнопкодавам? Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предусматривает законопроект О дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.