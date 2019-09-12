12:04
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Разобраться со случаями кнопкодавства Стефанчук поручил регламентному комитету Рады

      26 Читати новину українською
      Стефанчук поручил разобраться со случаями кнопкодавства регламентному комитету парламента
      Стефанчук поручил разобраться со случаями кнопкодавства регламентному комитету парламента / Фейсбук-страница Yan Dobronosov

      Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями неперсонального голосования (кнопкодавства) и дать правовую оценку.

      "Отдельной опцией регистрирую проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", – написал в фейсбуке Стефанчук.

      Читайте также: Депутат от "Слуги народа" решил выругать коллегу-кнопкодава и снял это на видео

      На открытии пленарного заседания Рады 12 сентября кнопкодавы из фракции "Слуга народа" попросили прощения за неперсональное голосование и пообещали перевести их месячную зарплату на благотворительные нужды.

      Что известно о кнопкодавстве "Слуг народа"? На кнопкодавстве в Раде попались 2 нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Литвиненко голосовал еще 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. А Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      Кроме того, 10 сентября в Раде на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

      Читайте также: Ирину Геращенко вызывают в регламентный Комитет за "югенд" и "зеленых человечков"

      Какое наказание грозит кнопкодавам? Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предусматривает законопроект О дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.

      blog_ava
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня
      3729
      Теги: Новости Украины Новости политики Кнопкодавство Слуга народа Руслан Стефанчук Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      сегодня , 11:10 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Яніна Ткачук 16452
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сегодня , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 1150
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      741
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 08:20 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 1135
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      962
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук