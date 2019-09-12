Розібратися з випадками кнопкодавства Стефанчук доручив регламентному комітету Ради

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розібратися з зафіксованими випадками неперсонального голосування (кнопкодавства) і дати правову оцінку.

"Окремою опцією реєструю проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України", – написав у фейсбуці Стефанчук.

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На відкритті пленарного засідання Ради 12 вересня кнопкодави з фракції "Слуга народу" попросили вибачення за неперсональне голосування та пообіцяли переказати їхню місячну зарплату на благодійні потреби.

Що відомо про кнопкодавство "Слуг народу"? На кнопкодавстві в Раді попалися 2 нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук. Литвиненко голосував ще 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. А Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.



Окрім того, 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

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Яке покарання загрожує кнопкодавам? Кнопкодавів достроково хочуть позбавляти мандатів. Це передбачає законопроєкт про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Цей законопроєкт 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного та скерувала до Конституційного суду.