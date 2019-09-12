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      Депутат від "Слуги народу" вирішив висварити колегу-кнопкодава і зняв це на відео

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      Депутат від "Слуги народу" Куницький насварив колегу, який кнопкодавив
      Депутат від "Слуги народу" Куницький насварив колегу, який кнопкодавив / Колаж 24 каналу

      Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький насварив колегу Сергія Литвиненка за кнопкодавство під час засідання Верховної Ради.

      Увесь процес нардеп зафільмував та згодом опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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      Литвиненко 3 вересня проголосував за свого колегу, депутата-мажоритарника Олександра Скічка, місце якого було поруч. Коли Куницький підійшов до Литвиненка, аби насварити, той не відразу впізнав свого колегу по фракції.

      Я вибачаюся. Я не знаю, з ким говорю,
      – сказав він.

      Тоді Куницький представився і відразу висловив обурення через зафіксований журналістами факст кнопкодавства.

      "Ви розумієте, що я особисто обіцяв своїм виборцям боротися з такими людьми, як ви", – наголосив Куницький.

      У відповідь Литвиненко пояснив, що просто хвилювався, і знав, як саме хотів би проголосувати Скічко.

      Ми були змушені. Ми хотіли, щоб більшість мала бути. Я переживав за це. Ми спілкувалися з ним. Він сказав, що думка така сама, як ми всі маємо проголосувати,
      – пояснив нардеп-кнопкодав.

      Він також "пообіцяв", що більше такого не робитиме.

      Як Куницький "сварив" на Литвиненка: 

      Звідки у "Слуги народу" взялись кнопкодави? 

      Із фракції. На кнопкодавстві спіймали вже двох нардепів – депутатів-мажоритарників Сергія Литвиненка і Олену Копанчук. Литвиненко кнопкодавив 3 вересня за свого колегу олександра Січка. Копанчук попалась на кнопкодавстві у парламенті 11 вересня. Народна обраниця проголосувала замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      Окрім того, у Верховній Раді IX скликання 10 вересня на гарячому спіймали ще одного кнопкодава – ним став позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. 

      Перед виборами до ВР з’явилася інформація, що Куницький має паспорт Ізраїлю, а подвійне громадянство заборонено українським законодавством. Він тоді пояснював, що встиг написати заяву в генеральне консульство Ізраїлю в Києві про відмову від громадянства. ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, але через іншу причину — він не жив останні 5 років в Україні. Однак згодом суд скасував це рішення.

      Як тепер каратимуть кнопкодавів? Верховна Рада 3 веренся більшістю голосів підтримала включення до порядку денного другої сесії проєкту закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата та направила його до Конституційного суду. Однією із таким підстав і є зафіксований факт кнопкодавства, якщо це доведе суд. За це проголосувало 240 нардепів фракції "Слуга народу".

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Законодавство Слуга народу
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