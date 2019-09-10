Перший пішов: у Раді на гарячому спіймали кнопкодава – відео

У Верховній Раді IX скликання на гарячому спіймали першого кнопкодава – ним став позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Ковальов тиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова, відео із зафіксованим кнопродавство опублікував рух "Чесно".

Важливо: Депутати проголосували за законопроєкт про імпічмент президента

Єфімов вирішив віддати голос ще й замість колеги на ранковому засіданні 10 вересня під час голосування за президентський законопроект про імпічмент. Відео підтверджує – у результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував "за".

Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, однак потім, фактично, визнав – порушив Конституцію.

Там видно, що я кнопку натиснув? Погано, дуже жахливо... Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то нехай це буде найменший гріх, тому що вже порушено більше,

– пояснив усе він.

Нардеп-порушник при цьому додав, що якщо вже боротися за Конституцію, "то давайте з більшого боротися".

Водночас Єфімов, замість якого і проголосував Ковальов, у відповідь на запитання про порушення почав віджартовуватись і попросив дати йому спокій.

"Магія була в тому, що я заліз під ручку і натискав на кнопку... Я був під столом і натискав на кнопку. Відчепіться від мене, будь ласка", – сказав нардеп.

Ковальов тисне на кнопку замість іншого нардепа: відео

Верховна Рада 3 веренся більшістю голосів підтримала включення до порядку денного другої сесії проєкту закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата та направила його до Конституційного суду. Однією із таким підстав і є зафіксований факт кнопкодавства, якщо це доведе суд.

Чим ще "прославився" Олександр Ковальов?Його обрали в окрузі №51, що на Донеччині. Більша частина цього округу розташована на окупованій території, тому вибори там відбувались лише на двох дільницях у прифронтовому селищі Зайцеве Бахмутського району.



Ковальов переміг, отримавши лише 220 голосів (33%). Це найменша кількість голосів, які отримав мажоритарник-переможць в історії українських виборів.



За даними "Чесно", у Зайцевому Ковальов удавався до явного "гречкосійства", скориставшись зі скрутного становища мешканців прифронтового селища. Окрім того, ще кандидат Ковальов жорстко критикував українську владу, звинувачуючи її в обстрілах мирного населення Донбасу. У 2014 році він займався вивезенням "беркутівців" з бази у Києві.