Первый пошел: в Раде на горячем поймали кнопкодава – видео
В Верховной Раде IX созыва на горячем поймали первого кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.
Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова, видео с зафиксированным кнопродавством опубликовало движение "Честно".
Важно: Депутаты проголосовали за законопроект об импичменте президента
Ефимов решил отдать голос еще и вместо коллеги на утреннем заседании 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте. Видео подтверждает – в результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".
Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, однако затем фактически признал – нарушил Конституцию.
Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, которые нарушены за какие-то периоды, то пусть это будет самый маленький грех, потому что уже нарушено больше,
– объяснил все он.
Нардеп-нарушитель при этом добавил, что если уж бороться за Конституцию, "то давайте с большего бороться".
В то же время Ефимов, вместо которого и проголосовал Ковалев, в ответ на вопрос о нарушении начал отшучиваться и попросил оставить его в покое.
"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста", – сказал нардеп.
Ковалев давит на кнопку вместо другого нардепа: видео
Верховная Рада 3 сентября большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одним из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд.
Чем еще "прославился" Александр Ковалев?Был избран в округе №51, что в Донецкой области. Большая часть этого округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там происходили только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района.
Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%). Это наименьшее количество голосов, которые получил мажоритарщик-победитель в истории украинских выборов.
По данным "Честно", в Зайцево Ковалев прибегал к явному "гречкосейству", воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Кроме того, еще кандидат Ковалев жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса. В году он 2014 году занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве.