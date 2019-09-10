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      Первый пошел: в Раде на горячем поймали кнопкодава – видео

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      В Верховной Раде поймали первого кнопкодава
      В Верховной Раде поймали первого кнопкодава / Скриншот с видео

      В Верховной Раде IX созыва на горячем поймали первого кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

      Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова, видео с зафиксированным кнопродавством опубликовало движение "Честно".

      Важно: Депутаты проголосовали за законопроект об импичменте президента

      Ефимов решил отдать голос еще и вместо коллеги на утреннем заседании 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте. Видео подтверждает – в результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

      Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, однако затем фактически признал – нарушил Конституцию.

      Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, которые нарушены за какие-то периоды, то пусть это будет самый маленький грех, потому что уже нарушено больше,
      – объяснил все он.

      Нардеп-нарушитель при этом добавил, что если уж бороться за Конституцию, "то давайте с большего бороться".

      В то же время Ефимов, вместо которого и проголосовал Ковалев, в ответ на вопрос о нарушении начал отшучиваться и попросил оставить его в покое.

      "Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста", – сказал нардеп.

      Ковалев давит на кнопку вместо другого нардепа: видео

      Верховная Рада 3 сентября большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одним из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд.

      Чем еще "прославился" Александр Ковалев?Был избран в округе №51, что в Донецкой области. Большая часть этого округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там происходили только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района.

      Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%). Это наименьшее количество голосов, которые получил мажоритарщик-победитель в истории украинских выборов.

      По данным "Честно", в Зайцево Ковалев прибегал к явному "гречкосейству", воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Кроме того, еще кандидат Ковалев жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса. В году он 2014 году занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве.

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      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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