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      Як покарають кнопкодавів у Раді: заява "Слуги народу"

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      Арахамія пригрозив санкціями депутатам-кнопкодавам "Слуги народу"
      Арахамія пригрозив санкціями депутатам-кнопкодавам "Слуги народу" / Фото з Facebook

      Народні депутати від фракції "Слуга народу", яких зловили на кнопкодавстві у Верховній Раді, будуть покарані – до них застосують суворі санкції.

      Голова "Слуги народу" Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради зауважив, що на засіданні фракції нардепи розглянуть питання неперсонального голосування своїх колег, передає Укрінформ.

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      Якщо не було реальної нагальної потреби в цьому, то це така напіввипадковість. Вони (депутати-"кнопкодави" – 24 канал) понесуть суворі санкції. Ми будемо розглядати це питання на порядку денному на засіданні фракції,
      – сказав Арахамія.

      Водночас, Президент України Володимир Зеленський назвав кнопкодавство "слуг народу" великою помилкою, пише "Українська правда" у твіттері. Депутати вже нібито вибачилися за свій вчинок.

      На думку гаранта, не він повинен карати кнопкодавів – це має визначати законодавство.

      "Є законодавство, яке це регулює. Нехай всі депутати Верховної Ради ухвалять закон про імперативний мандат. І нехай закон регулює, а не президент регулює кожного депутата", – підсумував президент. 

      До слова, заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук пропонує штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Передбачається, що за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

      Кого з нардепів зловили за кнопкодавством?На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов.

      – Першим кнопкодавив Литвиненко, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.
      – Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.
      – Ковальов неперсонально голосував у Раді 10 вересня замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім нардеп ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Санкції Давид Арахамія Слуга народу Кнопкодавство Верховна Рада Законодавство
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