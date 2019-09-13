Як покарають кнопкодавів у Раді: заява "Слуги народу"

Народні депутати від фракції "Слуга народу", яких зловили на кнопкодавстві у Верховній Раді, будуть покарані – до них застосують суворі санкції.

Голова "Слуги народу" Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради зауважив, що на засіданні фракції нардепи розглянуть питання неперсонального голосування своїх колег, передає Укрінформ.

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Якщо не було реальної нагальної потреби в цьому, то це така напіввипадковість. Вони (депутати-"кнопкодави" – 24 канал) понесуть суворі санкції. Ми будемо розглядати це питання на порядку денному на засіданні фракції,

– сказав Арахамія.

Водночас, Президент України Володимир Зеленський назвав кнопкодавство "слуг народу" великою помилкою, пише "Українська правда" у твіттері. Депутати вже нібито вибачилися за свій вчинок.

На думку гаранта, не він повинен карати кнопкодавів – це має визначати законодавство.

"Є законодавство, яке це регулює. Нехай всі депутати Верховної Ради ухвалять закон про імперативний мандат. І нехай закон регулює, а не президент регулює кожного депутата", – підсумував президент.

До слова, заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук пропонує штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Передбачається, що за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

Кого з нардепів зловили за кнопкодавством?На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов.



– Першим кнопкодавив Литвиненко, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

– Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

– Ковальов неперсонально голосував у Раді 10 вересня замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім нардеп ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.