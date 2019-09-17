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      У Зеленського виникають спокуси взяти під контроль весь політичний процес, – Лещенко

      376 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Окрім явно позитивних змін, після зміни влади у нового президента виникають спокуси повністю поставити під контроль собі весь політичний процес, що суперечить стандартам демократії.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

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      Він нагадав, що "Слуга народу" готується ухвалити закон, який дозволяє позбавляти депутата повноважень рішенням керівного органу партії. Ідеться про розширення принципу імперативного мандату

      "Пропонується дозволити позбавляти депутатства в разі припинення членства у фракції, тобто – якщо партія сама вирішила позбавити депутата повноважень. Тобто фракція неугодного депутата зможе на своєму зібранні виключити з фракції та парламенту", – пояснив Лещенко.

      Іншими словами, це може перетворитися на боротьбу з вільнодумством. І це суперечить принципам демократії, адже депутатський мандат дають виборці – громадяни – а не партійні боси. І це напряму суперечить рекомендаціями Венеційської комісії, яка переглядає законодавство країн-членів Ради Європи на відповідність європейським стандартам,
      – наголосив журналіст.

      Також він підкреслив, що небезепчними є і деякі інші новації – наприклад, проводити засідання уряду в закритому від преси режимі.

      Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 14 вересня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Журналісти Відеоблоги Законодавство Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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