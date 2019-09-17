У Зеленського виникають спокуси взяти під контроль весь політичний процес, – Лещенко

Окрім явно позитивних змін, після зміни влади у нового президента виникають спокуси повністю поставити під контроль собі весь політичний процес, що суперечить стандартам демократії.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

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Він нагадав, що "Слуга народу" готується ухвалити закон, який дозволяє позбавляти депутата повноважень рішенням керівного органу партії. Ідеться про розширення принципу імперативного мандату

"Пропонується дозволити позбавляти депутатства в разі припинення членства у фракції, тобто – якщо партія сама вирішила позбавити депутата повноважень. Тобто фракція неугодного депутата зможе на своєму зібранні виключити з фракції та парламенту", – пояснив Лещенко.

Іншими словами, це може перетворитися на боротьбу з вільнодумством. І це суперечить принципам демократії, адже депутатський мандат дають виборці – громадяни – а не партійні боси. І це напряму суперечить рекомендаціями Венеційської комісії, яка переглядає законодавство країн-членів Ради Європи на відповідність європейським стандартам,

– наголосив журналіст.

Також він підкреслив, що небезепчними є і деякі інші новації – наприклад, проводити засідання уряду в закритому від преси режимі.

Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 14 вересня 2019: