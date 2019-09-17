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      У Зеленского возникает соблазн взять под контроль весь политический процесс, – Лещенко

      43 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Кроме явно положительных изменений, после смены власти у нового президента возникают соблазны полностью поставить под контроль весь политический процесс, что противоречит стандартам демократии.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

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      Он напомнил, что "Слуга народа" готовится принять закон, который позволяет лишать депутата полномочий решением руководящего органа партии. Речь идет о расширении принципа императивного мандата

      "Предлагается разрешить лишать депутатства в случае прекращения членства в фракции, то есть – если партия сама решила лишить депутата полномочий. То есть фракция неугодного депутата сможет на своем собрании исключить из фракции и парламента", – объяснил Лещенко.

      Другими словами, это может превратиться в борьбу с вольнодумством. И это противоречит принципам демократии, ведь депутатский мандат дают избиратели – граждане, а не партийные боссы. И это напрямую противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, которая пересматривает законодательство стран-членов Совета Европы на соответствие европейским стандартам,
      – подчеркнул журналист.

      Также он подчеркнул, что опасными являются и некоторые другие новации – например, проводить заседания правительства в закрытом от прессы режиме.

      Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 14 сентября 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Журналисты Видеоблоги Кабинет Министров Украины Законодательство
      Источник: 24 канал
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