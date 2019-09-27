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      Это может привести к гибели парламентаризма: ОП пытается контролировать "слуг народа"

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      "Слуга народа", – самая большая фракция в истории Украины, у политической силы Зеленского – 254 места. И удержать всех нардепов – дело не из легких. Особенно, когда избранники с начала своей работы начинают бунтовать.

      Крупная фракция – это не просто

      Как Офис Президента пытается сохранить фракцию монолитной, и контролировать своих депутатов – читайте в материале 24 канала.

      Читайте также: У Зеленского возникает соблазн взять под контроль весь политический процесс, – Лещенко

      У "Слуги народа" – 254 нардепа, поэтому им не пришлось искать партнеров по коалиции. Они сами стали коалицией. Однако контролировать большую фракцию не просто. Сначала путем жеребьевки ее разделили на 15 подгрупп по 15-20 человек.

      "Когда есть отдельное ответственное лицо, в подчинении которого есть еще несколько человек – это упрощает процесс управления над партией", – пояснил политолог Алексей Минаков.

      Система дала сбой довольно быстро. "Слуги народа" провалили голосование за изменения в Уголовный кодекс, где прописано разрешение НАБУ и ГБР прослушивать народных депутатов, которые с 1 января станут прикосновенными.

      Это может пугать тех, кто имеет темное прошлое. Это может пугать тех, которые шли в Верховную Раду ради каких-то определенных прогматичних, материальных целей,
      – подчеркнул политический эксперт Тарас Семенюк.

      Императивный мандат: угрозы давления

      Сейчас же в Офисе Президента хотят ввести императивный мандат – лишать полномочий за выход или исключение из фракции. Если сейчас эта норма применяется только для нардепов, избранных по партийному списку, то теперь ее хотят ввести и для мажоритарщиков.

      Не может быть такого, что человек зашел, как депутат, под флагом партии, затем начал делать все наоборот и остается депутатом, ну это же просто не справедливо,
      – высказал свою позицию председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Народный депутат предыдущих созывов Леонид Емец считает, что введение императивного мандата – это способ контролировать позицию каждого депутата во фракции.

      Депутат, под императивным мандатом – это не представитель народа, это раб политической верхушки. Потому что давайте представим ситуацию, что не депутат отошел от линии партии, а партия взяла развернулась от основ, которые она декларировала и начинает делает что-то другое,
      – отметил народный депутат 8-го созыва Леонид Емец.

      Кнопкодавство и прогулы: почему не ввели сенсорную кнопку

      Но забирать мандат будут не только за нарушение партийной дисциплины, но и за кнопкодавство и прогулы. Верховная Рада направила в Конституционный суд соответствующий президентский законопроект. Хотя в общественном движении "Честно", считают, что более действенный способ – просто внедрить сенсорную кнопку.

      "Надо устранить возможность кнопкодавить, потому что если только наказанием ограничиваться, то это все равно может оставить возможность где-то кому-то не персонально проголосовать, но при этом, кто-то может намеренно закрыть на это глаза, не увидеть это", – сказал аналитик Общественного движения "Честно" Дмитрий Черетун.

      Читайте также: Некоторых, кто выбивается из оркестра "Слуги народа", предупреждают телефонными звонками, – Лещенко

      Введение контроля

      По словам политологов, руководство "Слуги народа" понимает, что не всегда депутаты будут послушно выполнять указания партии. Поэтому и пытается внедрить полный контроль над ними.

      Но проблема в том, что если реально их внедрить, то это приведет к окончательной гибели парламентаризма,
      – подытожил политолог Алексей Минаков.

      Но пока особо скандальные нормы в провластной фракции не поддерживают. А это значит, что авторам этих идей придется идти на уступки.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Офіс Президента
      Источник: 24 канал
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